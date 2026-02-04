In Spanien haben Forscher Fossilien einer sehr kleinen neuen Dino-Art entdeckt. Das Tier lebte vor 120 Millionen Jahren, lief auf zwei Beinen und hätte uns gerade einmal bis zu den Knien gereicht.

«Wir wussten sofort, dass diese Knochen ungewöhnlich sind», sagt der Forscher Fidel Fernández-Baldor. «Sie sind winzig!« Der Spanier war Teil des Forscherteams, das in Nordspanien Knochen von mindestens fünf Individuen einer bisher unbekannten Dinosaurierart entdeckt hat.

Legende: Künstlerische Darstellung des Mini-Dinosauriers Foskeia pelendonum Martina Charnell / EurekAlert

Von der Schnauze bis zur Schwanzspitze mass Foskeia pelendonum nur knapp einen halben Meter, aufgerichtet auf seinen zwei Beinen würde es einem Menschen gerade mal bis zum Knie reichen. Mindestens eines der fünf Tiere war ausgewachsen, schreibt die Forschergruppe im Fachjournal Papers in Palaeontology. Dies liess sich durch Untersuchungen an den Knochen zeigen.

Die Tiere zählen zu den Vogelfussdinosauriern (Ornithopoda). Sie lebten vor etwa 120 Millionen Jahren, also in der Epoche der Unterkreide mit relativ warmem, feuchtem Klima.