Ein Naturfotograf ist in Norditalien auf eine der ältesten und grössten Sammlungen von Dinosaurierfussabdrücken gestossen.

Sie sind etwa 210 Millionen Jahre alt und stammen aus der Trias-Periode.

Die Fussabdrücke befinden sich im italienischen Nationalpark Stilfersjoch in der Lombardei nahe der Schweizer Grenze, wie Behördenvertreter bekannt gaben.

Die Entdeckung der Dinosaurierfussabdrücke ist laut Experten bemerkenswert. Rund 20'000 Fussabdrücke würden sich auf einer Strecke von bis zu fünf Kilometern erstrecken.

Auch die Lage sei speziell. Die Spuren wurden in der Nähe der Schweizer Grenze entdeckt, in einem ehemaligen prähistorischen Küstengebiet, in dem bisher noch nie Dinosaurierspuren gefunden worden waren.

Der Naturfotograf Elio Della Ferrara entdeckte die Spuren an einer Felswand auf zirka 2400 bis 2800 Metern über Meer.

Der Eingang des Parks, in dem die Abdrücke entdeckt wurden, befindet sich nur zwei Kilometer von der italienischen Alpenstadt Bormio entfernt.

Die Felswand würde grösstenteils im Schatten liegen, deshalb seien die Spuren schwer zu erkennen gewesen, sagte Cristiano Dal Sasso, Paläontologe am Naturkundemuseum in Mailand.

Die Dinosaurierfussabdrücke stammen vermutlich von langhalsigen, zweibeinigen Pflanzenfressern, die bis zu zehn Meter lang waren und bis zu vier Tonnen wogen, ähnlich wie ein Plateosaurus, sagte Cristiano Dal Sasso, Paläontologe am Naturkundemuseum in Mailand. Einige der Spuren waren 40 Zentimeter breit und wiesen sichtbare Krallen auf.