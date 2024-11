Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Unterhalb fast aller Frachtschiffen leben Wale. Das ist die schlechte Nachricht einer neuen Studie. Die Schiffe stören mit ihrem Lärm die Tiere. Und verletzen die Wale durch Zusammenstösse oft tödlich. Darunter auch Arten, die sich noch immer nur schwer von jahrhundertelangem Walfang erholen.

Doch nun zur guten Neuigkeit: Das zu ändern, braucht wenig. In Gebieten, wo Schiffe unter anderem etwas langsamer fahren, kommt es zu weniger Kollisionen mit Walen. Würden solche Schutzmassnahmen auf nur 2.6 Prozent der Meeresoberfläche mit hohem Kollisionsrisiko ausgedehnt werden, könnte die Anzahl an Unfällen stark reduziert werden. Das entspricht in etwa der Grösse von China im Verhältnis zur weltweiten Meeresoberfläche.