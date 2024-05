In der Schweiz kommt der Eichenprozessionsspinner in kleinen lokalen Befallsherden insbesondere in Regionen in der West- und Nordwestschweiz sowie auf der Alpensüdseite vor. Bei Waldschutz Schweiz seien in den letzten Jahren insbesondere vermehrt Befallsmeldungen aus dem Grossraum Basel und der Genferseeregion eingegangen.

Lange Zeit wurde die Schmetterlingsart nur in der Westschweiz und im Tessin gesichtet. Später breitete sie sich auch rund um Basel, in der Ostschweiz und gar im Mittelland aus.

Gewinner des Klimawandels

Die Insektenart gilt grundsätzlich als wärmeliebend. Aufgrund des Klimawandels habe sich das Verbreitungsgebiet des Eichenprozessionsspinners aber vermutlich bisher nicht verschoben, sagt Simon Blaser der eidgenössischen Forschungsanstalt WSL. Historische Daten zeigen, dass die Art bereits vor hundert Jahren in etlichen Regionen Europas verbreitet war.

Allerdings wurde die Art in den letzten Jahren deutlich häufiger und in grösserer Anzahl gesichtet. Die Art könnte also tatsächlich bereits vom Klimawandel profitiert haben, schlussfolgert Blaser.