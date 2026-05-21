Ein internationales Forschungsteam entdeckt mehr als 1000 neue Unterwasserarten – darunter ein Geisterhai.

Sie sieht aus wie ein Weihnachtsbaum: die Seefeder, die in der Nähe der Antarktis in 800 Metern Tiefe lebt.

Legende: Seefedern sind wirbellose Meerestiere. Diese neue Art entdeckten Meeresforscher in der Nähe der Antarktis. The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Oder wie ein Strauss voller Luftballons: Der Tiefseeschwamm, der sich von kleinen Krebstierchen ernährt.

Legende: Den fleischfressenden Tiefseeschwamm «Death Ball» fanden Forschende auf einer Expedition im Südpolarmeer. ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

Und dann ist da noch der Geisterhai aus Australien. Dieser Meeresfisch ist ein entfernter Verwandter von Haien und Rochen und älter als die Dinosaurier.

Legende: Die als Geisterhaie bezeichneten Chimären sind entfernte Verwandte von Haien und Rochen. Sie bildeten vor fast 400 Millionen Jahren eine eigene Evolutionslinie – also noch vor den Dinosauriern. The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/CSIRO

Diese drei Lebewesen gehören zu rund 1200 Arten, die ein internationales Team von Meeresforschenden neu entdeckt hat – und zwar in nur einem Jahr. Neben Fischen und Schwämmen befinden sich darunter zum Beispiel auch Würmer, Krebse und Seeigel.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die leuchtende Färbung des Bänderwurms dient Fressfeinden als Warnung: Achtung giftig. Bildquelle: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Gustav Paulay. 1 / 5 Legende: Die leuchtende Färbung des Bänderwurms dient Fressfeinden als Warnung: Achtung giftig. The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Gustav Paulay

Bild 2 von 5. Diese Seeanemone gräbt sich in den Meeresboden ein. Gefunden wurde sie in der Nähe von Argentinien. Bildquelle: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Agustín Garese. 2 / 5 Legende: Diese Seeanemone gräbt sich in den Meeresboden ein. Gefunden wurde sie in der Nähe von Argentinien. The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Agustín Garese

Bild 3 von 5. Dieser Wurm lebt auf einem vulkanischen Meeresberg bei Japan in den Kammern eines Glasschwamms – einer Art «Glasschloss». Bildquelle: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/JAMSTEC. 3 / 5 Legende: Dieser Wurm lebt auf einem vulkanischen Meeresberg bei Japan in den Kammern eines Glasschwamms – einer Art «Glasschloss». The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/JAMSTEC

Bild 4 von 5. Auch an der europäischen Mittelmeerküste gibt es noch Neues zu entdecken: Diese leuchtend orangen Garnelen stammen aus einer Meereshöhle vor Marseille. Bildquelle: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Hossein Ashrafi. 4 / 5 Legende: Auch an der europäischen Mittelmeerküste gibt es noch Neues zu entdecken: Diese leuchtend orangen Garnelen stammen aus einer Meereshöhle vor Marseille. The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Hossein Ashrafi

Bild 5 von 5. Diese Grundel lebt im Korallenmeer vor Australien. Bildquelle: Chris Goatley/The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census. 5 / 5 Legende: Diese Grundel lebt im Korallenmeer vor Australien. Chris Goatley/The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Unterwegs waren die Forschenden mit U-Booten, Tauchrobotern und Schiffen, von den Polargebieten bis in die Tropen – und bis in eine Tiefe von 6500 Metern.

Und dort wollen sie auch weiterhin auf die Suche gehen: Denn schätzungsweise sind bis jetzt nur rund zehn Prozent aller Meereslebewesen bekannt. Kein Wunder, bis zu 70 Prozent des Meeresbodens sind noch nicht kartografiert. Es gibt also noch viel zu entdecken da unten.