Dank DNA-Analyse ist jetzt klar – die drei Tiefseefische gehören zu den meist kleinen und schleimigen Scheibenbäuchen.

Witzig sehen sie alle drei aus – volle Lippen, kugelrunde Augen, birnenförmige Körper.

Sie gehören zur Familie der Scheibenbäuche. Und schlängeln sich wie Kaulquappen durchs Wasser.

Der Zerfurchte Scheibenbauch

Der Careproctus colliculi schwamm in 3268 Meter Tiefe, als er per Tiefseeroboter eingesammelt wurde. Die Forscherinnen und Forscher bestimmten aus einer Flosse sein Erbgut – und so seine Verwandtschaft. Sie benannten ihn in Latein und übersetzten den Namen mit «Bumpy Snailfish» – zu Deutsch ungefähr der Zerfurchte Scheibenbauch.

Warum «Snailfish» in Englisch Box aufklappen Box zuklappen Die Scheibenbäuche heissen in Englisch Snailfish. Direkt übersetzt bedeutet das Schneckenfische. Grund des Namens ist ihre Bauchflosse. Diese hat sich bei dieser Familie von Fischen zu einer Saugscheibe umgewandelt. Es gibt Arten, die im seichten Meerwasser leben. Dort klammern sie sich mit ihrer Scheibe am Bauch an Steine und ziehen sich etwas zusammen – so sehen sie aus wie Schnecken. Und: Sie haben eine schleimige und schuppenlose Haut. Im Deutschen war die Namensgebung als Scheibenbäuche direkter aufgrund der umgewandelten Bauchflosse in eine Saugscheibe. Doch nicht alle Scheibenbäuche haben eine Saugscheibe. Zum Beispiel der auch neu entdeckte Glatte Scheibenbauch hat keine.

Der Dunkle und der Glatte Scheibenbauch

Die anderen zwei neu entdeckten Arten namens Paraliparis em und Careproctus yanceyi hielten sich in 4100 Meter Tiefe auf.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bumpy Snailfish (Careproctus colliculi). Runder Kopf, grosse Augen und eine rosa Färbung machen ihn aus. Er hat 22 Brustflossenstrahlen und ist etwas mehr als 9 Zentimeter lang. Das unebene Gewebe, insbesondere im vorderen Bereich, war der Grund des gewählten Namens als Bumpy, also ungefähr zerfurcht. Bildquelle: MBARI. 1 / 3 Legende: Bumpy Snailfish (Careproctus colliculi) Runder Kopf, grosse Augen und eine rosa Färbung machen ihn aus. Er hat 22 Brustflossenstrahlen und ist etwas mehr als 9 Zentimeter lang. Das unebene Gewebe, insbesondere im vorderen Bereich, war der Grund des gewählten Namens als Bumpy, also ungefähr zerfurcht. MBARI

Bild 2 von 3. Dark Snailfish (Careproctus yanceyi). Vom Dunklen Scheibenbauch gibt es nur Fotos, als er bereits tot war. Er ist fast 20 Zentimeter lang, also etwa doppelt so lang wie die anderen zwei. Bild A: Eine Zeichnung, B: Ein Foto bei der Entnahme aus dem Meer, C: Ein Foto nach der Lagerung in Formaldehyd und Alkohol, D: Ein CT, also eine Röntgenuntersuchung, E: Zeichnung der Bauchansicht. Bildquelle: Gerringer et al., 2025. 2 / 3 Legende: Dark Snailfish (Careproctus yanceyi) Vom Dunklen Scheibenbauch gibt es nur Fotos, als er bereits tot war. Er ist fast 20 Zentimeter lang, also etwa doppelt so lang wie die anderen zwei. Bild A: Eine Zeichnung, B: Ein Foto bei der Entnahme aus dem Meer, C: Ein Foto nach der Lagerung in Formaldehyd und Alkohol, D: Ein CT, also eine Röntgenuntersuchung, E: Zeichnung der Bauchansicht. Gerringer et al., 2025

Bild 3 von 3. Sleek Snailfish (Paraliparis em). Dieser Fisch, der Glatte Scheibenbauch, ist etwas mehr als 11 Zentimeter lang. A: Eine Zeichnung, B: Ein Foto bei der Entnahme aus dem Meer, C: Ein Foto nach der Lagerung in Formaldehyd und Alkohol, D: Ein CT, also eine Röntgenuntersuchung, die das Skelett des Fisches zeigt, E: Eine Zeichnung der Bauchansicht. Bildquelle: Gerringer et al., 2025. 3 / 3 Legende: Sleek Snailfish (Paraliparis em) Dieser Fisch, der Glatte Scheibenbauch, ist etwas mehr als 11 Zentimeter lang. A: Eine Zeichnung, B: Ein Foto bei der Entnahme aus dem Meer, C: Ein Foto nach der Lagerung in Formaldehyd und Alkohol, D: Ein CT, also eine Röntgenuntersuchung, die das Skelett des Fisches zeigt, E: Eine Zeichnung der Bauchansicht. Gerringer et al., 2025 Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Alle drei Tiere wurden 100 bis 300 Kilometer vor der kalifornischen Küste aus dem Wasser gezogen.

450 Arten bekannt

Von den 450 bekannten Scheibenbauch-Arten sind allein im letzten Jahrzehnt 43 entdeckt worden. Es ist anzunehmen – der Zerfurchte, der Dunkle und der Glatte Scheibenbauch werden nicht die letzten Neuentdeckungen sein.