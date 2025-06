Es stellt sich die Frage, ob die USA mit der Vergabe einer Schürflizenz an ein Unternehmen Völkerrecht verletzen. Und zwar konkret das Seerechtsübereinkommen, welches 1994 in Kraft getreten ist. Abgekürzt wird es mit UNCLOS, was für «United Nations Convention on the Law of the Sea» steht.

Andrin Studer des Schweizerischen Seeschifffahrtsamts betont: «Die USA hat UNCLOS nicht ratifiziert. Somit sind nur diejenigen Bestimmungen für die USA bindend, die zum Völkergewohnheitsrecht gehören.» Ob das der Fall ist, ist nicht einfach einzuschätzen.

Zur Schweiz sagt Andrin Studer: «Die Schweiz hingegen verletzt alleine durch die Beteiligung von Allseas an der Muttergesellschaft TMC nicht das Seerechtsübereinkommen. Denn die Lizenz ginge an die US-amerikanische Tochterfirma von TMC. Und diese ist eine von der Muttergesellschaft und von Allseas unabhängige juristische Entität. Wer die allfälligen Arbeiten für die Tochterfirma durchführen wird und was mit den Rohstoffen nach einer allfälligen Förderung passieren soll, ist noch offen.»

Nationale Gesetze zur Einhaltung von internationalen Bestimmungen zum Schutz der Tiefsee in internationalen Gewässern gibt es für Schweizer Unternehmen grundsätzlich keine. Dies hat das Initiativkomitee der Konzernverantwortungsinitiative gefordert. Doch erreichte diese 2020 zwar knapp das Bevölkerungsmehr, nicht aber das der Stände.