Legende:

Das Licht, welches die Palme reflektiert, fällt nicht nur direkt in unsere Augen. Es strahlt auch in Richtung der heissen Luft am Boden (rot). Beim Übergang zwischen der warmen und der heissen Luft entsteht ein Luftspiegel – das Licht wird komplett reflektiert. Diese sogenannte Totalreflexion nehmen wir als Fata Morgana wahr.

Joachim Herz Stiftung