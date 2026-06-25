Legende: imago images/Ardea

Pottwale im Mittelmeer – das gibt’s, wenn auch immer weniger. Es sind nur ein paar tausend Tiere, und sie werden durch die Schifffahrt bedroht. Ins Mittelmeer kamen sie vor etwa 20’000 Jahren vom Atlantik her und haben es von Westen nach Osten besiedelt. Somit sprechen die westlichen Wale wohl den älteren Dialekt als die östlichen.

Die Mittelmeer-Pottwale haben sich komplett von ihren Artgenossen in den anderen Weltmeeren isoliert, das zeigen Genanalysen. Die beiden Populationen im westlichen und östlichen Mittelmeer pflegen kaum Kontakt, doch ab und zu werden junge Männchen auch dazwischen gesichtet. Somit gibt es einen beschränkten Austausch zwischen den beiden Sprachgruppen.