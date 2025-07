Legende: Die Hautstruktur von Mirasaura. Stephan Spiekmann / Valentina Rossi

Die seltsamen Strukturen erinnern an kleine Farnwedel: ungeteilte, flache Anhänge, die sich wie Dachziegel überlappten, die vordersten über fünf Zentimeter lang. Jeder wuchs aus einem schmalen Stiel, der sich zu einer feinen Mittelachse erweiterte. Unter dem Elektronenmikroskop zeigten sich Melanosomen – Pigmentkörnchen, deren Formen jenen in Vogelfedern verblüffend ähneln. Auch heutige Vögel, etwa Pfauen, nutzen auffällige Federkronen vor allem zur Schau. So könnten schon in der Trias bizarre Hautanhänge wie bei Mirasaura visuelle Signale gewesen sein – frühe Experimente im Baukasten der Wirbeltierhaut.