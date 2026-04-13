Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.



Die vielen Fragen zu Nahrungsergänzungsmitteln können durch die Expertenrunde leider nicht alle beantwortet werden. Wir empfehlen, dass Sie sich bezüglich solcher Produkte an Ihre Apotheke oder Drogerie zu wenden, wo fachkundige, seriöse Beratung vor Ort angeboten wird.

Chat-Protokoll



Soweit ich weiss sind GLP-1 Medikamente in der Schweiz rezeptpflichtig. Wie gefährich sind demnach GLP-1 Medikamente (spezifisch Pillen) aus dem Ausland, welche man ohne Rezept bestellen kann? Oder hat es in den meisten Medikamenten gar keinen Wirkstoff drin und «schadet» demnach nicht?

Ruth Mosimann: Das ist korrekt, dass GLP-1 Medikamente rezeptpflichtig sind, nicht nur in der Schweiz. Diese GLP-1 Medikamente werden als Injektion verabreicht, in Pillenform sind diese erst in USA zugelassen. Vor dem online Kauf von GLP-1 Injektionsprodukten rät Swissmedic dringendst ab, da es sich meist um gesundheitsgefährdende Fälschungen handelt. Bei GLP-1 Nahrungsergänzungs-Pillen handelt es sich oft um Produkte ohne wirksame Stoffe, was irreführend ist, da eine Gewichtsregulierung vorgegaukelt wird.

Wie sieht es mit Angeboten auf grossen Marktplätzen wie amazon.de aus? Dort finden sich auch viele Potenz- oder Abnehmpräparate und Nahrungsergänzungsmittel aller Art. Sind die seriöser zu bewerten?

Jonas Personeni: Nein, bei Online-Plattformen wie amazon ist grösste Vorsicht geboten. Es ist nur ein Marktplatz, daher gibt es viele Produkte, die keine Qualitätsprüfung haben und die Bewertungen können irreführend sein. Deshalb wird grundsätzlich vom Bezug solcher Produkte aus dem Internet abgeraten.

Guten Abend Unsere Familie Eltern wie Kinder schlafen teils sehr schlecht. Ein Kind ist mit ASS diagnostiziert. Wahrscheinlich würde diese Diagnose auf noch mehr von uns passen. Melatonin half diesem Kind sehr. Aber für und ist dies ja in der CH nur mit grossen Hürden zu erhalten. Also haben wir es aus dem Ausland bestellt. Mit guten Erfolgen auch eingesetzt. Was meinen Sie dazu? Ist dies problematisch aus gesundheitlicher Sicht. Rechtlich wissen wir das wir uns da mehr im Graubereich befinden…

Georg Aichinger: Für spezifische Beratung zu Nutzen und/oder Risiken einer Melatonin-Einnahme sollten Sie mit einem Arzt Ihres Vertrauens sprechen. Die Herkunft an sich sollte bei einem anerkannten Wirkstoff eine untergeordnete Rolle spielen, es hat aber einen Grund, warum dieser in der Schweiz verschreibungspflichtig ist.

Kann man davon ausgehen dass Präparate von Online Apotheken wie Redcare Apotheken generell geprüft und in der Schweiz zugelassen sind?

Ruth Mosimann: Schweizer Versandhandelsapotheken mit kantonaler Bewilligung sind geprüft und versenden Arzneimittel nur nach Einreichen eines Schweizer Arztrezepts. Bezüglich Redcare Apotheke ist zu bemerken, dass diese NICHT eine Schweizer Versandapotheke ist, sondern mit einer Versandapotheke zusammenarbeitet. Produkte, die man direkt auf redcare-apotheke.ch aus der EU bestellen kann, sind keine Arzneimittel und sind nicht durch Schweizer Behörden geprüft.

Guten Abend Ich bestelle immer wieder im Internet Tabletten: Bei Biovea Melatonin und bei iHerb D-Mannose. Ich hatte nie Probleme. Gehe ich da ein Risiko ein? Vielen Dank für die Antwort.

Lothar Aicher: Swissmedic warnt ausdrücklich vor dem unkontrollierten Import und der Einnahme von Melatonin aus dem Internet, da es sich um ein körpereigenes Hormon handelt, das in der Schweiz als Arzneimittel eingestuft und in der Regel rezeptpflichtig ist. Die Behörde betont, dass die Einnahme ohne ärztliche Abklärung problematisch sein kann, weil Hormone in den Schlaf-Wach-Rhythmus eingreifen und nicht harmlos sind. Zudem weist Swissmedic darauf hin, dass bei online bestellten Produkten aus dem Ausland Qualität, Dosierung und Reinheit oft unzuverlässig sind und teilweise nicht kontrolliert werden können.

Die Kapseln GLPPura glpura.com Ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Ist dies auch eine Fälschung? Vielen Dank

Ruth Mosimann: Swissmedic warnt vor irreführenden «GLP-1»-Produkten zur Gewichtsreduktion. Immer häufiger tragen Produkte Bezeichnungen wie «GLP-1». Sie werden zur Nahrungsergänzung oder als Tropfen vermarktet und teilweise missbräuchlich Logos von Zulassungsbehörden wie Swissmedic sowie erfundene Qualitätssiegel, um Konsumentinnen und Konsumenten gezielt zu täuschen. Diese Darstellungen sind irreführend und betrügerisch, da keines dieser Produkte von den genannten Behörden geprüft wurde oder zugelassen ist. Es bestehen keine Hinweise auf eine medizinische Wirksamkeit, insbesondere nicht auf eine Gewichtsabnahme.

Guten Abend Zur Zeit sehe ich viele Produkte zum Cortisol zu regulieren. z.B xelio.ch , trinkjello.com. Ist die Wirkung dieser Produkte bekannt? Besten Dank.

Lothar Aicher: Nach Einschätzung von Behörden wie dem Bundesinstitut für Risikobewertung und Swissmedic gibt es keine belastbaren Belege dafür, dass frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel eine gezielte oder zuverlässige Regulierung von Cortisol bewirken. Das BfR weist generell darauf hin, dass Studien zu hormonwirksamen Stoffen oft klein, kurz und uneinheitlich sind und Langzeitwirkungen häufig unklar bleiben. Zudem greift man mit solchen Produkten in den Hormonhaushalt ein, was nicht automatisch harmlos ist. Aussagen wie „Cortisol senken“ oder „Stresshormon regulieren“ sind typisch für Marketing von Nahrungsergänzungsmitteln, die im Gegensatz zu Arzneimitteln keine Wirksamkeit nachweisen müssen. Eine medizinisch gesicherte Steuerung von Cortisol durch frei verkäufliche Produkte ist daher nicht etabliert, zumal es sich um ein lebenswichtiges Hormon handelt, das der Körper selbst reguliert. Gleichzeitig warnt Swissmedic ausdrücklich vor im Internet angebotenen Präparaten, da diese nicht selten falsch deklariert, qualitativ mangelhaft oder sogar mit nicht angegebenen bzw. verschreibungspflichtigen Wirkstoffen versetzt sind.

Worauf muss geachtet werden wenn eine Privatperson Melatonin 1mg Spray und Tabletten im Internet bestellt und aus Deutschland bezieht?

Lothar Aicher: Deutschland ist nicht per se ein Gütesiegel. Man sollte auf die Seriosität des Anbieters achten. Es empfiehlt sich, nur bei bekannten und geprüften Online-Apotheken zu bestellen, da es im Internet auch gefälschte oder qualitativ minderwertige Produkte geben kann. Generell gilt, dass es bei bei gleichzeitiger Einnahme anderer Medikamente zu Wechselwirkungen kommen kann. Eine kurze Rücksprache mit einer Apotheke oder einem Arzt, kann Ihnen Sicherheit geben.

Als ältere Person nehme ich gern am Abend 2 Hanftropfen CBD (ohne THC), gekauft in einer Apotheke in der Schweiz, die Tropfen sind in der Schweiz hergestellt worden. Kann ich diese unbedenklich einnehmen?

Lothar Aicher: Grundsätzlich gilt, dass CBD in der Schweiz häufig verwendet wird und legal ist, solange der THC-Gehalt niedrig ist. Ein in der Apotheke gekauftes und in der Schweiz hergestelltes Produkt spricht dafür, dass es kontrolliert und qualitativ geprüft ist. Dennoch bedeutet das nicht automatisch, dass es für jede Person völlig unbedenklich ist. CBD kann Wechselwirkungen mit Medikamenten haben und die Wirkung bestimmter Arzneimittel beeinflussen. Eher unbedenklich ist die Einnahme in der Regel dann, wenn nur eine niedrige Dosierung – wie etwa wenige Tropfen am Abend – verwendet wird, keine problematischen Medikamente gleichzeitig eingenommen werden und das Mittel gut vertragen wird, also keine Nebenwirkungen auftreten.

Habe Online Nahrungsergänzungsmittel bestellt, bei denen ich jetzt usicher bin, ob da wirklich drin ist was draufsteht. Kann ich die irgendwo zum Testen bringen? In eine Apotheke oder hat Swissmedic Filialen?

Lothar Aicher: Testen könnendes analytische Labore. Für Sie wäre damit ein erhebliche Kostenaufwand verbunden und es käme Sie wahrscheinlich billiger, auf die bereits online bestellten Pillen zu verzichten und neue aus einer vertrauenswürdigen Quelle zu kaufen.

Hallo zusammen Möchte gern wissen, wie sie Apomeds einschätzen: Seriös, legal...? Besten Dank

Ruth Mosimann: Zu bestimmten Webseiten oder Plattformen kann ich Ihnen keine Empfehlung abgeben. Es gibt legale Versandapotheken in der EU, die ein sogenanntes «Common Logo» der EU auf ihrer Webseite tragen, das jeweils mit der nationalen Liste der zulässigen Versandapotheken verlinkt sein muss. Aber auch hier ist Vorsicht geboten – diese Logos sind auch schon von illegalen Anbietern missbraucht worden.

Ein Bro im Gym verkauft einen Teil seiner Muskelpillen privat weiter. Ich habe ihn schon paarmal gewarnt, dass er damit Ärger bekommen kann. Wie ist denn die Rechtslage? Kleine Mengen legal? Oder eh illegal?

Jonas Personeni: Gemäss Artikel 22 des Sportförderungsgesetzes ist der Handel mit verbotenen Dopingmittel strafbar. Liegt der Verdacht auf eine solche Handlung vor, wird durch Zoll, Polizei oder Swiss Sport Integrity Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft erstattet. Es gibt entsprechend keine «Freimenge», d.h. der Verkauf jeglicher Menge von Dopingmitteln ist verboten.

Gibt es irgendwio eine Whitelist mit seriösen ausländischen Anbietern von Medikamenten?

Ruth Mosimann: Eine globale Whitelist gibt es nicht, jedoch gibt es in der EU ein sogenanntes «Common Logo», das legale Versandapotheken auf ihrer Webseite publizieren müssen. Mit Click auf dieses Logo muss man auf die Liste des jeweiligen EU Landes gelangen. Aber Achtung – Swissmedic rät grundsätzlich vom Bezug von Arzneimitteln aus dem Ausland ab – nicht nur wegen dem Gesundheitsrisiko, sondern auch weil der Import von Arzneimitteln über einer Monatsration verboten ist.

Guten Abend Ein Kollege von mir hat mir etwas von Peptiden erzählt die man im Internet bestellen kann. Die Wirkung sei sehr gut für die Haut und Durchblutung und noch vieles mehr. Ich habe mich informiert ob man solche Peptide auf ihre Reinheit testen kann. In der Schweiz so gut wie unmöglich oder sehr teuer und als Privatperson nicht möglich. Kennen sie sich mit solchen Peptiden aus. Wo kann man diese testen und was kostet das? Es geht um die Peptide GHK-CU BPC-157 TB-500 PT-141 Tesamorelin Thymosin alpha 1

Lothar Aicher: Wie Sie richtig erkannt haben, ist eine unabhängige Prüfung der Reinheit ist in der Schweiz für Privatpersonen tatsächlich schwierig. Solche Analysen werden meist nur von spezialisierten Laboren durchgeführt und sind mit hohem Aufwand verbunden. Die Kosten können je nach Analyse schnell mehrere hundert Franken pro Probe betragen, und viele Labore arbeiten ausschliesslich für Firmen oder Forschungseinrichtungen. Generell weisst, Swissmedic darauf hin, dass einige Anbieter neue Peptid-Wirkstoffe vertreiben, deren Wirksamkeit noch nicht klinisch belegt ist. Zudem sind diese Substanzen international nicht zugelassen, und Sicherheit, Qualität sowie Wirksamkeit solcher Produkte sind häufig nicht überprüfbar. Es handelt sich dann also weder um zugelassene Arzneimittel noch um regulär geprüfte Nahrungsergänzungsmittel.

Jonas Personeni: Die aufgezählten Peptide fallen alle in den Bereich experimentelle Peptide oder «Research Peptides». Da die Peptide weder als Arzneimittel noch als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind, bergen sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Konsumentinnen und Konsumenten.

Guten Abend, habe von meinem Physiotherapeuten je 1 Packung Magnesiumglycinat Pure XL und 1 Dose Ashwagandha Extrakt Fermentiert empfohlen bekommen gegen nächtliche Krämpfe und Schlafstörungen über den deutschen Online Händler Sunday Natural. Ist dies ein seriöser Anbieter? Hatte nach 2 x einer Kapsel von Ashwagandha extreme Muskelbeschwerden in der Nacht. Danke für Ihre interessanten Sendungen.

Lothar Aicher: Der Anbieter selbst lässt sich von aussen nur begrenzt beurteilen. Es handelt sich um einen bekannten Online-Händler für Nahrungsergänzungsmittel, jedoch gilt grundsätzlich – auch laut Behörden – dass Nahrungsergänzungsmittel nicht wie Arzneimittel auf Wirksamkeit und Sicherheit geprüft werden müssen. Gerade bei Ashwagandha gibt es konkrete Einschätzungen vom Bundesinstitut für Risikobewertung: Das BfR weist darauf hin, dass die beworbenen Wirkungen wissenschaftlich nicht ausreichend belegt sind und gleichzeitig gesundheitliche Risiken nicht gut untersucht sind und empfiehlt aufgrund von Unsicherheiten und möglichen Risiken sogar generell Zurückhaltung bei der Einnahme. Insbesondere Kinder, Schwangere und Stillende sowie Personen mit einer Erkrankung der Leber sollten darauf verzichten.

Ich habe von der Urologin «Sildenafil 50mg» verschrieben bekommen, sie werden von der Krankenkasse nicht übernommen. In der Schweiz, bei meinem Medizentrum, bezahle ich ca. 10sFr. pro Tablette, in der Apotheke in Frankreich zwischen 1.25 SFr und 0.45 sFr. Mir hat die Urologin empfohlen das Medikament in Frankreich zu kaufen. Wenn ich für ein halbes Jahr einkaufe, kann ich mit der Preisdifferenz gleich 2 mal 2 Wochen Ferien machen. Mir ist klar dass das nicht erlaubt ist, da ich dann mehr als einen Monatsvorrat in die Schweiz nehme, aber eine solche Preisdifferenz ist inakzeptabel.

Ruth Mosimann: Bedenken Sie, dass Sie ein erhebliches Gesundheitsrisiko in Kauf nehmen, wenn Sie Erektionsförderer online einkaufen und importieren – eine gute Gesundheit ist viel kostbarer als eine Kostenersparnis. Swissmedic hat immer wieder Erektionsförderer im Labor analysiert, nur etwa die Hälfte der an der Grenze beschlagnahmten Ware enthielt den richtigen Wirkstoff in der richtigen Dosierung. Wenn Sie Arzneimittel im Rahmen eines Monatsbedarfs aus Frankreich importieren möchten, sollten Sie diese am besten mit dem Rezept Ihrer Schweizer Ärztin persönlich in einer Apotheke holen gehen.

Viele unseriöse Webshops kommen extrem seriös daher. Was sind typische Erkennungsmerkmale, die einen stutzig machen sollten?

Ruth Mosimann: Wie Sie richtig bemerken, ist es nur schwer möglich, unseriöse Anbieter von seriösen Versandapotheken zu unterscheiden. Swissmedic rät deshalb grundsätzlich vom Bezug von Arzneimitteln aus dem ausländischen Internet ab.

Ich bin mit dem ASS diagnostiziert. Medikamente brauche ich folgende: Medikinet 30mg und 5mg. Sind diese Medikamente legal?

Ruth Mosimann: Medikinet ist ein von Swissmedic zugelassenes Arzneimittel. Wenn Ihr/e Schweizer Arzt/Ärztin Ihnen dieses Arzneimittel bei ASS verschrieben hat und Sie es von einer Schweizer Apotheke beziehen, besteht meines Erachtens kein Zweifel an der Legalität.

Wie sicher ist Creatin allgemein und speziell von Lee-Sports bestellt?

Jonas Personeni: Kreatin ist gemäss der Dopingliste erlaubt. Nahrungsergänzungsmittel können jedoch mit verbotenen Substanzen verunreinigt sein. Um das Verunreinigungsrisiko zu minimieren, sollten Sportlerinnen und Sportler nur Produkte anwenden, die entweder unabhängig getestet und zertifiziert wurden, oder mindestens darauf achten, dass nur Schweizer Produkte von Herstellern, die sich klar im Leistungssport positionieren, angewendet werden: www.sportintegrity.ch

Wie sieht es mit den MaiThaiKräuterpresslingen aus? Isind die Inhaltstoffe unbedenklich?

Lothar Aicher: Kräutermischungen sind oft nicht als Arzneimittel zugelassen. Das bedeutet, dass ihre Qualität, Zusammensetzung und Wirkung nicht in jedem Fall geprüft oder garantiert sind. MaiThai ist kein Arzneimittel, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel, Swissmedic äussert sich nicht dazu. Besonders bei „natürlichen“ Mischungen aus dem Ausland oder aus dem Onlinehandel warnt Swissmedic vor unklarer Inhaltsqualität sowie möglichen gesundheitlichen Risiken. Solche Kräutermischungen können höchstens ergänzend wirken, ersetzen aber keine medizinisch geprüfte Therapie.

Mir wurde ein Mittel gegen Schmerzen empfohlen. Kräutermischung Mai Thai Es kommt aus Stein Appenzell. Ist das vertrauenswürdig?

Lothar Aicher: Stein Appenzell ist nicht per se vetrauenwürdig. Es handelt sich lediglich um einen Onlinehändler mit Sitz in der Schweiz, das lässt aber noch keine Aussagen über Herkunft und Qualität der vertriebenen Produkte zu. Für Mai Thai gibt es keinen Nachweis für eine schmerzlindernde Wirkung und das Produkt darf ausdrücklich nicht zur Behandlung von Krankheiten beworben werden. MaiThai ist kein Arzneimittel, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel, Swissmedic äussert sich nicht dazu. Solche Kräutermischungen können höchstens ergänzend wirken, ersetzen aber keine medizinisch geprüfte Schmerztherapie.

Können Sie eine Aussage über die Seriosität bzw. Qualität der Produkte der Seite biolabshop.eu machen?

Ruth Mosimann: Zu bestimmten Webseiten oder Plattformen kann ich Ihnen keine Empfehlung abgeben. Swissmedic rät grundsätzlich vom Bezug von Arzneimitteln aus dem ausländischen Internet ab.

Ich beziehe Chondrohayron Kapseln aus dem Internet. ist das nicht ratsam

Lothar Aicher: Chondrohyron ist kein gefährliches Medikament per se, aber auch kein klar wirksam bewiesenes Schmerz- oder Gelenkmedikament. Realistisch bedeutet das, dass es bei einzelnen Personen möglicherweise leichte unterstützende Effekte haben kann, jedoch keine garantierte oder medizinisch gesicherte Wirkung gegen Schmerzen besteht.

Sind Nahrungsergänzungsmittel wie Zink, Vitamin B Komplex des Schweizer Anbieters Lee-Sport seriös?

Jonas Personeni: Die beiden Substanzen Zink und Vitamin B sind gemäss der aktuellen Dopingliste nicht verboten. Swiss Sport Integrity kann allerdings ein Nahrungsergänzungsmittel nie als risikofrei oder unbedenklich einstufen. Um das Verunreinigungsrisiko zu minimieren, sollten Sportlerinnen und Sportler nur Produkte anwenden, die entweder unabhängig getestet und zertifiziert wurden, oder mindestens darauf achten, dass nur Schweizer Produkte von Herstellern, die sich klar im Leistungssport positionieren, angewendet werden: www.sportintegrity.ch

Kann ich Liver Complex von Golden Tree problemlos einnehmen ? Das Packet wurde in Slowenien verschickt

Jonas Personeni: Goldentree.ch ist kein Schweizer Hersteller, auch wenn es die .ch-Domain suggerieren könnte. Gemäss Impressum handelt es sich um eine Vertriebsfirma aus Slowenien. Lassen Sie sich daher besser von einer Fachperson beraten.

Wie sieht es bei grossen online shops aus wie zb ESN und Frey Nutrition aus Deutschland? Sind Produkte dieser Marken bedenklich?

Jonas Personeni: Wenn die Anwendung eines Nahrungsergänzungsmittel durch eine Fachperson empfohlen wird, sollten Produkte bevorzugt werden, die unabhängig zertifiziert sind. Zahlreiche ESN-Produkte finden Sie auf der Kölner Liste https://www.koelnerliste.com wieder, womit Sie das Verunreinigungsrisiko minimieren können. Von Frey Nutrition finden Sie ebenfalls drei Produkte auf der Kölner Liste, bei den anderen Bodybuilding-Produkte würden wir jedoch zur Vorsicht raten.

Wie sieht es mit dem Medikament Meno-Komplex aus? Sollte ja nur Pflanzlich sein.Kann es gefährlich sein od.unwirksam?

Georg Aichinger: Nach einem ersten Blick auf die Zutatenliste fällt mir zumindest nichts auf, was gefährlich wirken würde. Ob es wirksam ist, ist eine ganz andere Frage... Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Medikament und die Wirksamkeit und Sicherheit ist somit nicht wissenschaftlich getestet.

Guten Abend Ich nehme seit einem Monat täglich eine OPC Protect mit Resveratrol von Vitapower ein. Sind diese legal und bringen diese etwas oder sind auch diese nicht legal und bringen mir nichts. Danke für Ihre Antwort.

Georg Aichinger: Resveratrol ist ein Inhaltsstoff aus Lebensmittel, das Präparat ist also ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Medikament und damit legal. Allerdings gibt es damit auch keinen wissenschaftlichen Nachweis für eine positive Wirkung im Menschen.

Ist Virtility Up (Tabletten) schädlich? Danke

Lothar Aicher: Wie im Beitrag erwähnt warnt Swissmedic grundsätzlich vor genau solchen Potenzpillen aus dem Internet weil in Untersuchungen bei solchen Präparaten wiederholt, nicht deklarierte pharmazeutische Wirkstoffe, falsche oder überdosierte Inhaltsstoffe oder verunreinigte Substanzen gefunden wurden. Swissmedic betont deshalb, dass Produkte aus unbekannten Online-Quellen ein Gesundheitsrisiko darstellen können.

Guten Abend, erschrocken habe ich unter den Pillen die Daniela bestellt hat, auch Tryptophan entdeckt. Ich nehme das seit einer Woche um besser schlafen zu können. Ist davon abzuraten ist es sogar gefährlich??? Vielen Dank

Ruth Mosimann: L-Tryptophan an und für sich ist nicht gefährlich. In der Schweiz gibt es zurzeit kein Produkt, das als Medikament zugelassen ist, es kann sein, dass es in niedrigen Dosierungen als Nahrungsergänzung erhältlich ist. Es kann jedoch Interaktionen mit Arzneimitteln verursachen, weshalb ich Ihnen rate, die Einnahme mit einer Medizinalperson zu besprechen.

Wie ist das mit kosmetischen Produkten, ich habe etwas bestellt im internet mit 2,5% Retinol zur Gesichtsbehandlung. ist das mit Nebenwirkiungen behaftet?

Lothar Aicher: Retinol (Vitamin-A-Derivat) wird in Kosmetik verwendet, um: Falten zu reduzieren, die Hautstruktur zu verbessern oder Akne zu behandeln In der EU und der Schweiz gelten für kosmetische Produkte jedoch strenge Obergrenzen. Übliche Retinol-Kosmetik liegt meist im Bereich von 0,01 % bis 0,3 %. Ein Retinol-Produkt mit 2,5 % ist sehr hoch dosiert und kann deutlich reizend sein. Nebenwirkungen sind deshalb nicht selten, besonders bei empfindlicher Haut oder zu häufiger Anwendung. zu den Nebenwirkungen zählen:starke Hautreizungen Rötung, Brennen, Schuppung, Trockenheit und Spannungsgefühl. Retinol sollte langsam eingeschlichen werden, zum Beispiel zunächst nur ein- bis zweimal pro Woche, und immer abends angewendet werden. Tagsüber ist konsequenter Sonnenschutz wichtig, da die Haut empfindlicher gegenüber UV-Strahlung wird. Zudem sollte Retinol nicht gleichzeitig mit starken Peelings oder säurehaltigen Produkten kombiniert werden, da dies die Haut zusätzlich reizen kann. Wenn bisher keine Erfahrung mit Retinol besteht, ist es sinnvoll, mit einer deutlich niedrigeren Konzentration zu beginnen oder das Produkt sehr vorsichtig zu testen. Ich würde vorschlagen zunächst eine Hautärztin oder einen Hautarzt zu konsultieren.

Ich habe zum abnehmen VitaGlp.com (metabolic Balance)bestellt, weil es geheissen hat: von Höhle der Löwen als gut empholen wurde. Habe aber sofort gemerkt dass das gar nicht stimmt. Sind die wirklich schlecht? Ich habe sofort die Bestellung annuliert aber bis jetzt keine Antwort erhalten. Danke für ein Feedback

Ruth Mosimann: Nahrungsergänzungsmittel tragen immer öfter Bezeichnungen mit «GLP», in Anlehnung an die GLP-1 Arzneimittel. Solche Produkte sind nicht geprüft oder zugelassen. Es bestehen keine Hinweise auf eine medizinische Wirksamkeit, insbesondere nicht auf eine Gewichtsabnahme.

Ich nehme seit einiger Zeit ein Magnesium-Komplex von der Firma VitaMoment in Hamburg. Ist dieses unbedenklich oder auch problematisch? Besten Dank für Ihre Antwort.

Lothar Aicher: Magnesium ist grundsätzlich ein bekannter und gut untersuchter Mineralstoff In üblichen Dosierungen ist es für gesunde Personen in der Regel unproblematisch Risiken entstehen vor allem bei: zu hoher Dosierung und Nierenerkrankungen, weil Magnesium über die Nieren ausgeschieden wird , um den Gehalt im Körper im Gleichgewicht zu halten. Bei Nierenerkrankungen kann die Konzentration im Körper zu hoch werden und Beschwerden verursachen. Aber bei gesunden Nieren ist Magnesium in normalen Mengen in der Regel gut reguliert und sicher

guten abend,ich habe magnesium citrat von vitamoment bestellt.das pulver trinke ich in wasser aufgelöst. der absender der pakets war vitamoment aus st.gallen. ist das unbedenklich zum trinken?

Lothar Aicher: Magnesium ist grundsätzlich ein bekannter und gut untersuchter Mineralstoff In üblichen Dosierungen ist es für gesunde Personen in der Regel unproblematisch Risiken entstehen vor allem bei: zu hoher Dosierung und Nierenerkrankungen, weil Magnesium über die Nieren ausgeschieden wird , um den Gehalt im Körper im Gleichgewicht zu halten. Bei Nierenerkrankungen kann die Konzentration im Körper zu hoch werden und Beschwerden verursachen. Aber bei gesunden Nieren ist Magnesium in normalen Mengen in der Regel gut reguliert und sicher

Kann ich Dr. Jakobs Basenpulver mit Calcimagon D3 kombinieren? Zusätzlich nehme ich noch das Blutdruckmittel Amlodipin.

Ruth Mosimann: Medizinische und Interaktions-Fragen zu Ihren Arzneimitteln besprechen Sie am besten mit einer Medizinalperson, d.h. Ihrem/r Apotheker/in oder Arzt/Ärztin.

Burgerstein Vitamine von Brack…. Was sagen Sie dazu? Mit freundlichen Grüssen

Jonas Personeni: Um das Verunreinigungsrisiko zu minimieren, sollten nur Nahrungsergänzungsmittel anwenden, die entweder unabhängig getestet und zertifiziert wurden, oder mindestens darauf achten, dass es Produkte von vertrauenswürdigen Schweizer Herstellern sind. Zurzeit erfüllt die Firma Burgerstein dieses Kriterium.

Ist die Firma iHerb für Nahrungsergänzungsmittel seriös ?

Jonas Personeni: iHerb.com ist ein grosser internationaler Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Naturkosmetik und Gesundheitsprodukte. Mit über 50’000 Produkte ist iHerb nicht Hersteller aller Produkte, sondern eher ein Händler. Die Qualität hängt somit stark vom einzelnen Produkt ab, daher sollte man nicht blind vertrauen und grosse Vorsicht walten lassen.

Sind chlorophyll tropfen aus dem Internet unbedenklich?

Lothar Aicher: Chlorophyll ist kein essenzieller Nährstoff, den der Körper zwingend braucht. Chlorophyll-Tropfen werden hauptsächlich als „Wellness- oder Detox-Produkt“ verwendet, aber ein klar medizinisch gesicherter Nutzen ist nicht nachgewiesen. Die Effekte sind, wenn überhaupt, meist mild und individuell unterschiedlich. Für Chlorophyll gibt es keine zugelassenen Health Claims wie „Detox“ oder „Entgiftung“

Ich beziehe regelmässig Omega3 vegan von Norsan über Redcare online. Ist die irgendwie bedenklich?

Lothar Aicher: Die EFSA (Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde) stuft die tägliche zusätzliche Aufnahme von 5 g an langkettigen Omega-3-Fettsäuren für die Sicherheit der Bevölkerung als unbedenklich ein.

Active Move von Golden Tree soll für die Gelenke gut sein…, (Abnützung etc.) Was ist Ihre Meinung dazu?

Jonas Personeni: Goldentree.ch ist kein Schweizer Hersteller, auch wenn es die .ch-Domain suggerieren könnte. Gemäss Impressum handelt es sich um eine Vertriebsfirma aus Slowenien. Lassen Sie sich daher besser von einer Fachperson beraten.