Die Cookiefalle: Blick in den Abgrund der Datenindustrie

«Alles akzeptieren», damit man möglichst schnell auf die gewünschte Internetseite kommt. Dieser eine Klick kann sehr viele Informationen über uns preisgeben, beispielsweise der Standort. «News Plus Hintergründe» geht der Datenindustrie in einer vierteiligen Serie auf den Grund.

Ausserdem: im Archiv von SRF ist zu hören, wie sogenannte Tonjäger mit einem Mikrofon die Olma in St. Gallen unsicher machen.

Anian Sprecher Online Produzent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kennt das vielfältige Podcast-Angebot von SRF und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Die Cookiefalle: Standortdaten for sale

Wer wissen möchte, wo sich eine Person aufhält, kommt ziemlich einfach an die entsprechenden Daten. Denn die Bewegungsprofile von Millionen Schweizerinnen und Schweizern werden auf dem Schattenmarkt gehandelt. Jede und jeder kann sie kaufen. Kaum eine Information verrät so viel über uns wie der Standort. Darum geht es in der zweiten Episode der Serie «Die Cookiefalle». Und hier geht's zu ersten Episode «Der Pakt mit dem Werbeteufel».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Datenjunkies und alle, die sich fragen, welche Spuren sie im Internet hinterlassen.

Audio Die Cookiefalle 2/4: Standortdaten for sale 36:38 min, aus News Plus Hintergründe vom 14.10.2024. Bild: iStockalexsl1147252946 abspielen. Laufzeit 36 Minuten 38 Sekunden.

2. Grüsse an die Olma (1964)

Vor 60 Jahren besuchte das Schweizer Radio die Olma. Mit dabei: der Verband der Tonjäger. Ein Verband von Amateuren, die sich für die Aufnahmekunst interessierten. Auf ihrer jährlichen Verbandsreise sammelten sie in St. Gallen Grüsse und Meinungen von Bauern und Regierungsmitgliedern aus der ganzen Schweiz.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Herbstmessen (-Nostalgie) mögen, aus der Ostschweiz kommen oder die Olma selbst schon einmal besucht haben.

Audio Grüsse an die Olma 1964 (Auszug) 08:15 min Bild: Keystone/Photopress Archiv/Johannes Bruell abspielen. Laufzeit 8 Minuten 15 Sekunden.

3. Susanne Brunner im «Focus»

Die Auslandchefin von Radio SRF berichtete viele Jahre für Radio SRF aus dem Nahen Osten. Im «Focus» erklärt die Glarnerin, weshalb dem Nahen Osten etwas mehr Glarnerland guttun würde. Ausserdem bespricht sie mit Yves Bossart die gegenwärtige Lage der Welt und den Mut, Neuanfänge zu wagen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Diejenigen, die sich für das aktuelle Geschehen im Nahen Osten und die (politische) Lage auf der Welt interessieren.

Audio Susanne Brunner, Auslandchefin Radio SRF und Nahostexpertin 58:41 min, aus Focus vom 07.10.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 58 Minuten 41 Sekunden.

4. Wie lässt sich der Kreislauf von Trauma und Gewalt durchbrechen?

Die Psychologin und Expertin zur Behandlung von Traumafolgestörung, Maggie Schauer, erklärt in der «Sternstunde Philosophie», dass Trauma alle angeht. Es ist keineswegs selten; traumatisierend wirken nicht nur körperliche Gewalt, sondern beispielsweise auch Mobbing oder Liebesentzug.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer sich für ein reflektiertes und tiefgründiges Gespräch zum Thema Trauma interessiert.