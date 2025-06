Per E-Mail teilen

Eine Sekunde Backen verbrauche gleich viel Strom wie eine Anfrage bei ChatGPT, sagt der Chef von OpenAI. Oder anders ausgedrückt: Eine Backofen-Pizza verbraucht gleich viel Strom wie 1200 ChatGPT-Anfragen. Weshalb dieser Backofen-Vergleich aber hinkt, erklärt uns «News Plus».

Ausserdem: Eine letzte Folge des beliebten Podcasts «Comedymänner», die Tech-Pionierin und Transfrau Bea Knecht im «Focus»-Talk und wie gutes Streiten gelingen kann in «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42».

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. «Comedymänner»: eine Ära endet

Nach über 200 Folgen und 25 ausverkauften Live-Shows ist Schluss: In der letzten Folge «Comedymänner» verabschieden sich die drei Hosts Stefan Büsser, Aron Herz und Michael Schweizer von ihren Fans. Dabei erinnern sie sich zurück an ihre allererste Aufnahme, als der Podcast noch den Namen «Quotenmänner» trug. Und wie könnte es auch anders sein: Die drei geben nochmals 40 Minuten Vollgas und gestalten ihren Abschied mit viel Witz und Humor.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Ein Muss für alle Fans des Trios.

«Comedymänner» zum Nachhören Box aufklappen Box zuklappen Schon gewusst? Alle Folgen von «Comedymänner» können nach wie vor on demand in der SRF Audiothek gehört werden.

2. Wie viel Strom braucht eine ChatGPT-Anfrage?

Eine Frage bei ChatGPT ist schnell eingetippt – doch wie viel Strom benötigt die KI eigentlich? Zum ersten Mal äusserte sich Sam Altman, der Chef von OpenAI, zum Stromverbrauch von ChatGPT. So benötige eine Anfrage durchschnittlich 0.34 Wattstunden Strom, was einer Sekunde Backofen entspricht. Da unterschiedliche Zahlen rund um den Stromverbrauch kursieren, wirkt diese Angabe überraschend tief. «News Plus» analysiert Altmans Aussage gemeinsam mit Jürg Tschirren von der SRF-Digitalredaktion.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer erfahren möchte, ob Googeln weniger Strom braucht als eine Anfrage bei der KI.



3. «Ich streite, um zu bleiben»

Gewisse Menschen gehen einem Streit aktiv aus dem Weg, nicht so die Philosophin Svenja Flasspöhler. Sie bezeichnet sich in ihrem Buch rund um das Streiten selbst als «streitbare Person». In «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42» spricht Host Barbara Bleisch mit Svenja darüber, warum sich ein Streit manchmal lohnen kann und wie gutes Streiten gelingt. Zudem: Wie können wir die Angst vor einem Streit verlieren?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer erfahren möchte, was einen klärenden Streit ausmacht.



4. Einblick ins Leben einer Innovatorin und Transfrau

Bea Knecht hat das Fernsehen ins Internet gebracht: Im Jahr 2005 gründete die Tech-Pionierin die Plattform Zattoo. Im «Focus»-Talk spricht sie aber nicht nur über ihren Werdegang zur wichtigen Schweizer Stimme im Bereich Wirtschaft und Technologie, sondern auch über ihre Transidentität. Bea wurde als Beat geboren, sie kennt die Wirtschaftswelt sowohl als Mann und Frau. Im Gespräch spricht sie unter anderem darüber, mit welchen zusätzlichen Herausforderungen sie sich durchs Frausein im Arbeitsalltag konfrontiert sah.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer wissen möchte, wie Beas Vision für die Zukunft des Fernsehens aussieht.