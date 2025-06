Per E-Mail teilen

Dürfen Frauen ihre Familien verlassen, wenn sie das Muttersein unglücklich macht? Und was ist der Preis für diesen Schritt? Mögliche Antworten gibt’s in «Input» – unter anderem von Lisa, die sich fürs Gehen entschieden hat.

Ausserdem: Die Hosts des Fussball-Podcasts «Sykora Gisler» haben für einmal sturmfrei und laden ihr ganzes Publikum ein, «Geschichte» geht der Frage nach, ob die erste Schweizer Frauen-Nati betrogen wurde, und der Privatdetektiv Vijay Kumar ermittelt in der knallharten Krimikomödie «Wohnopoly» im Fall einer Kindesentführung.

Rebekka Christen Podcast-Spezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rebekka Christen hat Kommunikationswissenschaften und multimediale Kommunikation studiert – und dabei ihre Leidenschaft für Podcasts entdeckt. Seit 2022 arbeitet sie in der Podcast-Distribution von SRF.

1. Lisa zog aus, um weiterhin für ihre Kinder da sein zu können

«Regretting Motherhood» meint das Bedauern von Frauen, Mutter geworden zu sein – nicht, weil sie ihre Kinder nicht lieben, sondern wegen der Rolle an sich. Darum geht es in dieser «Input»-Folge. Autorin Helen Arnet spricht mit Lisa, die sich in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau eingeengt fühlte.

Sie entschied sich, auszuziehen und ihre Kinder tagsüber in deren Zuhause zu betreuen. So habe sie wieder Kraft, ihre Mutterrolle weiterzuführen. Für sie ist klar: Wäre sie geblieben, wäre sie krank geworden.

Ausserdem erzählt Sibylle, die bereits in der Folge «Regretting Motherhood: ‹Ich bereue das Muttersein› (1/2)» offen und ehrlich über ihre schwierigen Gefühle rund ums Muttersein gesprochen hat, wie es ihr seither ergangen ist.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für die Herausforderungen der Elternschaft interessieren.

2. Die «Sykora Gisler»-Community am Ball

In Sachen Fussball ist es gerade ruhig. Die Saison 2024/25 ist vorbei, die Fussball-EM der Frauen beginnt Anfang Juli. Für Tom und Mämä heisst das: sie haben sturmfrei – und schmeissen eine Party mit ihren Hörerinnen und Hörern, die Fragen, Lob und Kritik mitbringen.

Und es gibt eine Ankündigung: Während der Fussball-EM der Frauen gibt es ein Friendly Takeover von «Sykora Gisler». Wie das genau bedeutet, verrät die ehemalige Fussballerin und Host des Podcasts «Steilpass» Sarah Akanji.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die nicht genug von Gesprächen über Fussball bekommen können.

3. Mutmasslicher Betrug am ersten Länderspiel der Schweizer Frauen-Nati

Die ersten Schweizer Fussball-Nationalspielerinnen bestritten ihr Länderspiel-Debüt gleich an der inoffiziellen WM 1970 in Italien. Sie trafen auf die Italienerinnen und spielten gut, vielleicht sogar besser als ihre Gegnerinnen. Dennoch verloren sie.

Nach dem Spiel sprach das Schweizer Team von Betrug; der Schiedsrichter sei parteiisch gewesen. Stimmt das? In dieser Episode von «Geschichte» erzählen die damalige Schweizer Stürmerin Cathy Moser und die damalige italienische Star-Spielerin Elena Schiavo, was aus ihrer Sicht vor 55 Jahren in Salerno passiert ist.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr über die Anfänge, Widerstände und Wendepunkte des Schweizer Frauenfussballs wissen wollen.

4. Chaotisch unterhaltsamer Mundartkrimi: Vijay Kumar ermittelt wieder

Vijay Kumar ist Privatdetektiv – und frisch gebackener Papa. Er möchte sich ganz seiner neuen Rolle widmen, doch dann wird er Zeuge einer Kindesentführung. Vijay nimmt sich dem Fall an, muss sich aber bald fragen: Will die betroffene Mutter das überhaupt?

Der vierteilige Krimi «Wohnopoly» verbindet Humor mit brisanten gesellschaftlichen Themen – von Zürichs Wohnungsknappheit über das Leben Alleinerziehender mit mehreren Jobs bis hin zum gesellschaftlichen Wiedereinstieg nach Sucht und Vorstrafe.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die in eine Krimikomödie mit sozialem Tiefgang eintauchen wollen. Und natürlich Fans von Sunil Manns Vijay-Kumar-Reihe.