Mit 90 Jahren noch auf der Theaterbühne stehen und ein Publikum unterhalten? Für Hedy Kaufmann eine Selbstverständlichkeit. Im «Persönlich» spricht sie über ihren Werdegang als Schauspielerin und ihre unbändige Energie, die sie im Leben antreibt. Voller Leidenschaft geht auch der zweite Studiogast, Fotograf Marco Grob, durchs Leben.

Zudem: «News Plus Hintergründe» über den Hype rund um Abnehmspritzen, der neue Podcast «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42» über kreisende Gedanken und ein neues Abenteuer zweier Muns in der Gutenachtgeschichte «Schlummerland».

1. Abnehmen mit der Spritze: Was steckt hinter dem Hype?

Es ist die Geschichte eines Milliardengeschäfts rund um die Krankheit Adipositas: Die sogenannte Abnehmspritze wird im Internet als Mittel zur Gewichtsreduktion angepriesen, obwohl sie als Diabetesmedikament auf den Markt kam. Barbara erzählt in der ersten Folge von «News Plus Hintergründe» von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Spritze. Die vierteilige Podcast-Serie zerlegt den Hype in seine Einzelteile und zeigt in weiteren Folgen auf, was uns dieser kostet.

Wer sollte diesen Podcast hören? Wer in eine spannende Podcast-Serie zwischen Hype und Hoffnung eintauchen möchte.

2. Zwei Leben voller Leidenschaft

Fotograf und Regisseur Marco Grob trifft im «Persönlich» auf Schauspielerin Hedy Kaufmann. Im ehrlichen Talk wird schnell klar: Die beiden verbindet ihre Leidenschaft, mit der sie durchs Leben gehen. So erzählt Marco, wie er seine Karriere startet und von seinem ersten Fotoauftrag – wobei er gleich Hillary Clinton mit seiner Kamera ablichtete. Hedy hält sich hingegen nicht hinter, sondern vor der Kamera auf: Auch mit 90 Jahren steht sie noch auf der Theaterbühne und verzaubert ihr Publikum.

Wer sollte diesen Podcast hören? Wer erfahren möchte, weshalb Marcos Fotosujets nicht lachen sollen.

3. Wie wir uns vom Grübeln befreien können

Hat mein Leben einen Sinn oder was ist ein wirklich guter Freund? Der brandneue SRF-Podcast «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42» mit Host Barbara Bleisch ist da! Im Talk thematisiert Barbara Bleisch jeden zweiten Dienstag Fragen, die uns nachts wach halten – und die wir doch zu wenig diskutieren. In der ersten Folge bespricht sie gemeinsam mit der Autorin Nina Kunz, was man gegen ständiges Grübeln tun kann.

Wer sollte diesen Podcast hören? Wer wissen will, ob Grübeln und Denken dasselbe sind.

4. Gutenachtgeschichte: Fantasie und Ruhe in der Tropfsteinhöhle

Die «Muns» melden sich in einer neuen Folge «Schlummerland» zurück: Muns sind kleine, flauschige Fabelwesen mit freundlichem Gesicht und weichem Fell. Auf ihrem neusten Abenteuer erkunden die zwei Muns Flick und Fanian eine Tropfsteinhöhle. Dabei lernen sie Snugy vom Volk der Steyntropfs kennen. Die Steyntropfs haben die Tropfsteinhöhle erbaut und kümmern sich um ihren Erhalt. So schaffen sie einen Ort für alle Wesen des Schlummerlands, die sich nach einem kühlen Platz zum Ausruhen sehnen.

Wer sollte diesen Podcast hören? Wem das Einschlafen nicht immer leichtfällt – geeignet für Kinder und Erwachsene mit Fantasie.