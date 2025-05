Unselbständigkeit und mangelndes Selbstvertrauen – das sind die Folgen für Kinder, die überbehütet aufwachsen. «Input» begleitet eine Mutter, die dazu neigt, ihre Kinder vor Gefahren zu bewahren. Fachleute ordnen ein und sagen, ab wann überbehütet für Kinder ungesund ist.

Ausserdem: Die «Geschichte»über die Anfänge des Frauenfussballs, Elon Musk ist abgetaucht und hat Grosses vor, wie «News Plus» weiss, und um eine Familie im Strudel von Willkür, Machtmissbrauch und Totalitarismus geht es in der «Sternstunde Philosophie».

1. Verboten, verpönt, etabliert – der steinige Weg des Frauenfussballs

Bald ist Anpfiff zur Frauenfussball-EM 2025. Frauenfussball zieht heute Massen an – viele der Spiele sind weit im Voraus ausverkauft. Der Star unter den Fussballerinnen, Alisha Lehmann, hat auf Instagram 16 Millionen Follower. Das sind mehr als Roger Federer und Granit Xhaka zusammen haben. Jahrzehnte lang war Frauenfussball verpönt oder verboten. In «Spielmacherinnen» rollt SRF Wissen die «Geschichte» des Frauenfussballs in drei Teilen auf.

Wer sollte diesen Podcast hören? Wer wissen will, weshalb ausgerechnet eine Speerwerferin dem Schweizer Frauenfussball auf die Sprünge half.

2. Behüten oder Überbehüten – eine Gratwanderung für Eltern

Rund 22 Prozent der Eltern neigen zur Überbehütung ihrer Kinder. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, heisst es zwar. Doch artet diese Vorsicht von Eltern aus, kann dies für Kinder negative Folgen haben. Ein Kind strebt nach Selbständigkeit – wird es darin von den Eltern ständig ausgebremst, spricht man von Überbehütung, sagt Entwicklungspsychologin Claudia Roebers in «Input».

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle Eltern, die dazu neigen, ihre Kinder permanent zu kontrollieren und zu überwachen.

3. Wenn sich Veränderungen im Leben schleichend abzeichnen

Wer mittendrin steckt, merkt, dass alles viel früher begonnen hat. Eindrücklich schildert der Schriftsteller Paul Lynch in seinem preisgekrönten Buch die Geschichte einer Familie in Dublin. In einem Dublin, das den Menschen vertraut ist. Bis es an der Tür klopft und der Staat in das Familienleben eindringt. In der «Sternstunde Philosophie» erzählt Lynch über das Schreiben in finsteren Zeiten.

Wer sollte diesen Podcast hören? Irland-Liebhaberinnen und -Liebhaber und alle, denen die totalitären Tendenzen auf der Welt zu denken geben.

4. «Wanted» Elon Musk – der reichste Mann der Welt ist abgetaucht

Hier ist er nicht, da ist er nicht – dabei war der Techmilliardär Elon Musk eben noch überall. Jetzt ist es still geworden um den politischen Berater von Donald Trump. «News Plus» weiss, wo er steckt und was er macht. Er tüftelt an abgefahrenen Dingen. Dinge, die uns alle eher früher als später etwas angehen und für die einen oder andern auch unheimlich sind. Zum Beispiel: In die Ferien gehen, während der eigene Tesla Geld verdient.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich fragen, weshalb es um Elon Musk so still geworden ist.