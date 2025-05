Per E-Mail teilen

Béatrice war in ihrer Jugend magersüchtig. In «Focus» erinnert sie sich an den Moment zurück, als sie ihr Zielgewicht wieder erreichte und wie stolz sie dies machte. Heute begleitet Béatrice Menschen mit Essstörungen und ihre Familien auf dem Weg zurück ins Leben.

Ausserdem: Ein mysteriöser Unfall ohne Fahrer hält den Privatdetektiven Maloney auf Trab, «Rehmann» spricht über die Angst vor Höhen und «Sounds! Zentrale» greift letzte Fragen aus dem Publikum zu Songs und Künstlern aus der Musikwelt auf.

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. «Sounds! Zentrale» sagt «Tschüss»

Welchen literarischen Wert haben die Texte von Taylor Swift oder wie kam Pop in den Fussball? Die Hosts von «Sounds! Zentrale» haben uns die Musik- und Popkultur mit viel Leidenschaft und Humor nähergebracht. Nach 27 Folgen und über 1100 Minuten «Sounds! Zentrale» heisst es nun Abschied nehmen: Es ist die letzte Folge des Podcasts. Im Finale begrüssen die Hosts die gesamte Zentrale-Crew und klären letzte Publikumsfragen rund um die Musikszene.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle «Sounds! Zentrale»-Fans, die den Hosts noch ein letztes Mal – dafür gleich knapp zwei Stunden lang – zuhören wollen.

«Sounds! Zentrale» on demand Box aufklappen Box zuklappen Der Podcast rund um die Musikwelt kann in der SRF Audiothek nachgehört werden. Hier gibt es alle Folgen von «Sounds! Zentrale».

2. Wie David seine Höhenangst überwunden hat

Früher machte David Bungee-Jumping von der Staumauer im Verzascatal, später entwickelte er eine starke Höhenangst. Über die Angst vor Höhen – die fünf Prozent der Schweizer Bevölkerung betrifft – wird nur wenig gesprochen. In «Rehmann» teilt David seine Erfahrungen und erzählt, wie er seine Höhenangst überwunden hat. Zudem spricht er über seine Tätigkeit als «Höhen-Coach»: Er unterstützt andere Personen dabei, ihre Höhenangst zu besiegen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer mehr über den ersten Schritt, eine Angst zu «verlernen», erfahren möchte.

3. Haarsträubender Fall für Philip Maloney: Unfall ohne Fahrer?

Sie könnten das Verkehrsbild der Zukunft prägen – selbstfahrende Autos. Stand heute fahren sie aber erst testweise auf den Strassen, was den Privatdetektiven Philip Maloney vor ein Rätsel stellt. Denn die Mutter von Maloneys Klientin behauptet, dass sie von einem selbstfahrenden Lieferwagen angefahren wurde. Auch der Schriftzug auf dem Wagen bietet keinen Anhaltspunkt für den Schnüffler, da die Dachdeckerfirma «Schwindelfrei» nicht mehr existiert. Gelingt es Maloney, den Fall zu lösen?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer gemeinsam mit Philip Maloney den Spuren des fahrerlosen Lieferwagens folgen möchte.

Philip Maloney im TV Box aufklappen Box zuklappen Schon gewusst? Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney gibt es nicht nur zum Hören, sondern auch zum Schauen. Hier gibt es alle Fälle des Krimiklassikers auf SRF Play.

4. Weg aus der Magersucht heraus

Béatrice war mit 16 Jahren magersüchtig – und hat die Krankheit erfolgreich überwunden. Heute berät sie Betroffene und ihre Familien auf dem langen Weg aus der Krankheit heraus. Im Talk mit «Focus»-Host Cenk Korkmaz teilt sie intime Einblicke in ihren persönlichen Heilungsweg. Zudem erzählt sie, was hinter ihrer Idee des Libellenhauses steckt, der ersten Wohngruppe für Jugendliche mit Essstörungen in der Schweiz.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer erfahren möchte, was typische Verhaltensmuster bei Magersucht sind, um frühzeitig handeln zu können.