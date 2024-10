Die Maschen von Betrügern werden immer perfider, denn die Möglichkeiten, welche die künstliche Intelligenz bietet, wachsen rasant. Das machen sich auch Cyberkriminelle zu Nutze. «News Plus» zeigt auf, was bereits möglich ist und wie man sich schützen kann.

Ausserdem: Alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf gibt Einblick in ihre privaten Tiefschläge und es geht um Geld. Jede und jeder braucht es, aber die wenigsten sprechen gerne darüber. Es sei denn, es geht um die Frage: Bar oder mit Karte?

1. Wird Kriminalität im Netz immer dreister?

Stimmprofile kann man heute einfach und günstig klonen. Diese Aussage von Cyber-Experte Stefan Bernhardsgrütter lässt aufhorchen. Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz sind längst nicht ausgeschöpft – im Positiven, wie im Negativen. Auch Betrüger setzen auf das neue Werkzeug namens KI. Aktuell sind 2.5 Milliarden Gmail-Konten im Visier von Cyberkriminellen, die ihre Opfer von einer KI-generierten Stimme anrufen lassen. Ein neues Kapitel im kriminellen Katz-und-Maus-Spiel ist eröffnet. Was können wir tun, um von der KI nicht überrollt zu werden? Den Verstand nicht verlieren und die Tipps von «News Plus» befolgen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die beim Wort KI ein Unbehagen oder sogar Angst befällt.

2. Eveline Widmer-Schlumpf auf rechts gepolt

Alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf (68) hasst Schürzen. Nicht, weil diese früher das Hausfrauen-Image prägten. Sie gehört zu jenen zehn Prozent der Bevölkerung, die in der Kindheit als Linkshänderin mit fragwürdigen Methoden umgepolt wurde. Der Lehrer hat ihre linke Hand mit dem Träger ihrer Schürze an den Stuhl gebunden. Nur deswegen sei aus ihr etwas Rechtes geworden, war er noch später überzeugt. Doch das «Rechte» hatte auch seinen Preis. In der Sendung «Persönlich» erzählt Eveline Widmer-Schlumpf über Tiefschläge und wie der Satz «Es ist, wie es ist» zu ihrem Leitspruch geworden ist.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Biografien-Liebhaberinnen und -Liebhaber und Linkshändige, die Trost brauchen.

3. Schweigen ist Silber, reden ist Gold

Über gescheiterte Dates reden, fällt leichter als über Geld zu sprechen. Zu diesem Schluss kommen die Protagonistinnen des Podcasts «Zivadiliring». Kaum jemand gibt offenherzig preis, was er oder sie verdient. Ein Tabubruch könnte dazu beitragen, den «Gender Pay Gap» zu eliminieren. In der Schweiz verdienen Frauen immer noch weniger als Männer. Wer weiss, was andere verdienen, könne selbstsicherer agieren und hätte eine bessere Verhandlungsgrundlage. Über Geld zu sprechen, kann sich also auszahlen, finden die Podcast-Hosts Gülsha, Yvonne und Maja.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer seine Hemmschwelle, über Geld zu reden, abbauen möchte, findet in diesem Podcast Inspiration.

4. «Cashstuffing» – der neue Bargeldtrend auf Tiktok

Die Karte oder das Handy zücken – schnell und unkompliziert zahlen, das machen immer mehr Leute. Trotzdem hat Bargeld wohl noch lange nicht ausgedient. Auf Tiktok wird es unter dem Hashtag #cashstuffing sogar wieder propagiert. Sianka Zürcher (32) hat sich auf diesen neuen Trend eingelassen. Sie verteilt Bargeld auf verschiedene Umschläge und zahlt im Alltag immer Cash. Auf die Frage, was die Vor- und Nachteile von Bargeld und Kartenzahlung sind, liefert «Input» spannende Fakten. Klar ist, eine Kreditkarte unter der Matratze hilft bei Stromunterbruch niemandem aus der Patsche.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Zahlen müssen alle und wenn man die Hintergründe kennt, tut man es vielleicht bewusster.