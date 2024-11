Alleine Kinder bekommen – Solomütter entscheiden sich ganz bewusst dazu. Warum wählen sie diesen Weg? Und ab wann wird die Entscheidung für dieses Familienmodell zu einem egoistischen Projekt? Antworten dazu gibt’s in «Input».



Ausserdem: In «News Plus» erfahren wir, was die Schweizer Textilbranche gegen Altkleiderberge machen will, in «Zivadiliring» erzählen die Hosts Yvonne, Gülsha und Maja von ihrem Verhältnis zu Sport und Ernährung, und in «SRF Kids Hörspiele» begleiten wir Herrn Bänteli auf seiner Zeitreise.

Rebekka Christen Podcast-Spezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rebekka Christen hat Kommunikationswissenschaften und multimediale Kommunikation studiert – und dabei ihre Leidenschaft für Podcasts entdeckt. Seit 2022 arbeitet sie in der Podcast-Distribution von SRF.

1. Solomütter: bewusst alleinerziehend

«In meinem Herzen hat immer etwas Kleines gefehlt», sagt Nicole (Name geändert). Seit ihre Tochter da ist, sei dieses Gefühl verschwunden. Nicole ist eine von zwei Solomüttern, die sich aus einem grossen Kinderwunsch heraus dazu entschieden haben, alleine Kinder zu bekommen. Beide lernen wir in dieser «Input»-Episode kennen. Host Anna Kreidler erzählt ihre Geschichte und wirft dabei auch einen Blick auf die Kritik am Familienmodell sowie die Herausforderungen, die es mit sich bringt.



Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich konkret für Solomutterschaft oder im Allgemeinen für unterschiedliche Familienmodelle interessieren.

Audio Solomütter: Wenn Frauen bewusst allein Kinder kriegen 46:19 min, aus Input vom 23.10.2024. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 46 Minuten 19 Sekunden.

2. Kleider recyceln statt auf Altkleiderberge

Gemäss dem Bund kaufen Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt mehr als 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr, darunter viel Fast Fashion. Und irgendwann sind sie durchgetragen. Um sie dann recyceln zu können, soll es in der Schweiz eine neue Abgabe geben. Bei dieser Recycling-Abgabe auf Kleider geht es um 3 bis 7 Rappen pro T-Shirt. «News Plus» fragt nach: Bringt’s das? Und liefert obendrauf einfache Tipps, wie wir das Leben unserer Kleider verlängern können.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich für Kleidung und deren Auswirkungen auf die Umwelt interessieren.

Audio Kampf gegen Fast Fashion: Bezahlen wir bald mehr für Kleider? 16:03 min Bild: Keystone SDA abspielen. Laufzeit 16 Minuten 3 Sekunden.

3. (Un)gesundes Sport- und Ernährungsverhalten

Die «Zivadiliring»-Hosts sprechen über Sport und Ernährung und darüber, was beides mit ihnen und ihrem Körper macht. Gülsha fühlt sich gestresst, wenn sie länger auf Sport und gesundes Essen verzichten muss. Maja hat die Selbstverteidigungstechnik Krav Maga für sich entdeckt und ist bei gesunder Ernährung ebenfalls «on fire». Yvonne geht beides lustorientiert an. Wobei die drei aber gleich ticken: bei der Frage, ob man einen ewigen Crush ansprechen oder doch die süsse Ungewissheit geniessen soll.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die einem unterhaltsamen Gespräch mit Tiefe lauschen möchten. Wer sich schon immer gefragt hat, was das Mikrobiom ist, ist hier ebenfalls richtig. Denn Gülsha weiss alles darüber.

Audio Sportsucht und Waxing-Fetisch 42:10 min abspielen. Laufzeit 42 Minuten 10 Sekunden.

4. Besuch aus der Vergangenheit

Alles an Herrn Bänteli sieht etwas altmodisch aus, von seinen Schuhen bis zu seinem Hut. Und er weiss beispielsweise nicht, was ein Billettautomat ist. Kein Wunder, denn Herr Bänteli ist aus der Vergangenheit und befindet sich auf einer Zeitreise. Er ist fasziniert von der modernen Welt und geht mit leuchtenden Augen auf Entdeckungstour. Besonders begeistert ihn alles Automatische, das er auch immer gleich allen zeigen und erklären will. Die Leute finden ihn dabei nicht etwa merkwürdig, sondern mögen ihn gern.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Kinder ab acht Jahren und Erwachsene, die lustige Hörspiele mögen.