Kommenden Samstag geht’s wieder los: Der Ski-Weltcup 24/25 startet am 26. Oktober. Was erwartet uns in dieser Saison und welche Comebacks sind möglich? Die Hosts vom «Podcast am Pistenrand» diskutieren ihre Ansichten und melden sich passend zum Auftakt mit einer neuen Folge zurück.

Zudem: Frankensteins Monster taucht nicht nur im Kontext von Horrorfilmen und Halloween auf, wie die «Zeitblende» weiss. «Focus» ermöglicht einen Einblick ins Leben von Cedric Schild und «International» erklärt uns, weshalb in Uruguay das «Fest der Familie» statt «Weihnachten» gefeiert wird.

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Journalist, Comedian, Schauspieler: Wer ist Cedric Schild?

Cedric Schild unterhält das Publikum als Journalist, Comedian und Schauspieler bei «Tschugger». In dieser «Focus»-Folge spricht Stefan Büsser mit ihm über seine Rolle in der Medienwelt und geht dem Phänomen «Supercedi» auf den Grund. Zudem erzählt Cedric Schild mehr darüber, wie die Doku «Die Enkeltrick-Betrüger» entstand, die auf grosses Interesse stiess. Im Film deckt er mit seiner «Izzy»-Crew Telefonbetrüger auf, die älteren Menschen mittels fiesen Tricks Geld entlocken wollen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich nach 57 kurzweiligen Minuten sehnen und mehr über das Leben von Cedric Schild erfahren möchten.

Audio Cedric Schild: «Manchmal habe ich die Hosen voll» 56:56 min, aus Focus vom 21.10.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 56 Minuten 56 Sekunden.

2. Am Pistenrand geht’s wieder los

Pünktlich zum Start des Ski-Weltcups am 26. Oktober 2024 meldet sich der «Podcast am Pistenrand» mit einer neuen Folge zurück! Nach langen 203 Tagen Sommerpause können es Tina Weirather, Marc Berthod und Michael Schweizer kaum erwarten, auf die anstehende Ski-Alpin-Saison zu blicken. In der neusten Folge, die sogar als Livefolge mit Publikum aufgenommen wurde, gilt es Folgendes zu klären: Welche Prognosen wagen die Hosts für die Saison 24/25 und welche Comebacks sind möglich?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer es kaum erwarten kann, dass die Ski-Alpin-Saison startet.

Audio Es geht wieder los 48:26 min, aus Podcast am Pistenrand vom 22.10.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 48 Minuten 26 Sekunden.

3. Sonderfall Uruguay: Strikte Trennung von Kirche und Staat

Südamerika ist mehrheitlich katholisch geprägt. Doch ein Land hat die Religion aus dem Staat entfernt und geht seinen eigenen Weg: Uruguay. In dieser Folge des Podcast «International» geht die Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado den Folgen eines solch laizistischen Landes nach, die sowohl in der Politik als auch der Gesellschaft spürbar sind. So gibt es kein offizielles Weihnachten in Uruguay und Kirchen werden als soziale Einrichtungen genutzt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Südamerika-Interessierte, die sich überraschende Informationen über ein spezifisches Land wünschen.

Audio Uruguay: Das Land der Ungläubigen 30:16 min, aus International vom 19.10.2024. Bild: SRF Teresa Delgado abspielen. Laufzeit 30 Minuten 16 Sekunden.

4. Was KI und Frankenstein gemein haben

Künstliche Intelligenz ist das Hype-Thema schlechthin, wobei auch mögliche Risiken thematisiert werden. Obwohl insbesondere aus Horrorfilmen bekannt, stösst man in diesem Kontext auch auf Frankensteins Monster. Frankenstein ist eine oft verwendete Metapher, wenn es darum geht, vor Gefahren durch die Wissenschaft zu warnen. Die «Zeitblende» begibt sich auf die Spur der Entstehung des Kultmonsters. Diese führt in die Schweiz, wo Mary Shelley in ihrem Roman Frankensteins Monster schuf.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die in eine Spurensuche eintauchen möchten, die 200 Jahre zurückreicht.