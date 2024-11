Wir befinden uns mitten in einer Folge «Persönlich», wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Werdegängen einen Einblick in ihr Leben gewähren. Erfahren Sie diese Woche mehr über das Leben im Showbiz und als Konfitüren-Hersteller.

Ausserdem: Leo erzählt in «Rehmann» über seinen Umgang mit der Diagnose Multiple Sklerose, Jonny Fischer spricht in «Focus» über seine Zukunft nach Divertimento und Privatdetektiv Philip Maloney sucht nach dem verschwundenen Jonas Probst.

1. Exklusiver Focus-Talk mit Jonny Fischer

Diese «Focus»-Folge mit Gast Jonny Fischer ist besonders: Sie wurde vor Publikum aufgenommen, welches vor Ort Fragen an den Komiker stellen konnte. Jonny Fischer ist eine Hälfte des Schweizer Comedy-Duos Divertimento, das seit 25 Jahren sein Publikum zum Lachen bringt. Er erzählt im Gespräch offen von Höhepunkten und Herausforderungen seines Lebens, auf und neben der Bühne. Und: Weshalb hört das beliebte Duo auf und was bringt die Zukunft nach Divertimento?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Divertimento-Fans und alle, die ein offenes Gespräch über Höhen und Tiefen hören möchten.

Audio Jonny Fischer, Comedian: «Wir sollten viel ehrlicher sein» 58:43 min, aus Focus vom 04.11.2024. Bild: SRF 3 abspielen. Laufzeit 58 Minuten 43 Sekunden.

2. Diagnose Multiple Sklerose: Leo lässt sich nicht entmutigen

Der Podcast «Rehmann S.O.S. – Sick of Silence» behandelt Themen, über die in unserer Gesellschaft zu wenig gesprochen wird. Host Robin Rehmann unterhält sich im Talkformat mit Menschen, die entweder selbst an einer chronischen oder psychischen Krankheit leiden oder Betroffene im engen Umfeld kennen. In dieser Folge erzählt der 28-jährige Leo über sein Leben mit Multipler Sklerose. MS ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Nervensystems, die sich je nach Krankheitsverlauf unterschiedlich auf das Leben einer betroffenen Person auswirkt. Wie geht man am besten mit einer solchen Diagnose um und wie verändert sie einen Menschen?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer authentische Einblicke in das Leben echter Menschen hören und sich von ihrer Stärke anstecken lassen möchte.

Audio «Ich habe Multiple Sklerose» 39:54 min, aus Rehmann S.O.S. - Sick of Silence vom 04.11.2024. abspielen. Laufzeit 39 Minuten 54 Sekunden.

3. Was ein Moderator und Konditor-Confiseur gemein haben

Die Gäste in der neuesten Folge von «Persönlich» führen komplett verschiedene Leben. Dani von Wattenwyl ist ein bekannter Moderator aus Basel. Zudem ist er Schauspieler im «Kulturhaus Häbse», das er seit zwei Jahren auch leitet. Markus Kunz ist gelernter Konditor-Confiseur. Er hat sein Bäckereiunternehmen verkauft und stellt seither Konfitüre her. Rund 400 Sorten hat Kunz bereits kreiert. Showbusiness und Konfitüre – wo hier der gemeinsame Nenner ist? Die zwei Gäste verbindet ihre Leidenschaft und Vielseitigkeit.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die einen Einblick ins Showbusiness wünschen und erfahren möchten, wie die optimale Konfitüre gelingt.

Audio Showbusiness und Konfitüre: Dani von Wattenwyl und Markus Kunz 51:12 min, aus Persönlich vom 03.11.2024. Bild: SRF1 abspielen. Laufzeit 51 Minuten 12 Sekunden.

4. Maloney und der geheimnisvolle Mittwochsclub: Wo ist Jonas Probst?

Die Hörspiel-Reihe «Philip Maloney» unterhält Jung und Alt seit mehr als 30 Jahren. Dabei löst der Privatdetektiv in jeder Folge einen Kriminalfall und trifft auf die unterschiedlichsten Klienten. In «Der Mittwochsclub» wird Maloney von Frau Probst engagiert. Diese vermisst ihren Ehemann und befürchtet, dass er sie betrügt. Jonas Probst sucht regelmässig am Mittwochabend den sogenannten «Mittwochsclub» auf. Ein haarsträubender Fall für den Schnüffler, der überraschende Ermittlungsergebnisse zutage führt: Maloney deckt im Club keine heimliche Affäre auf, sondern trifft auf zwei Männer beim Puzzeln. Doch Jonas Probst bleibt unauffindbar.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Nostalgie- und Krimi-Fans, die einen grauen Novemberabend zu Hause verbringen.

Audio Der Mittwochsclub 27:03 min, aus Maloney vom 03.11.2024. Bild: CIC/SRF 3 abspielen. Laufzeit 27 Minuten 3 Sekunden.