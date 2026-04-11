Ein Wal schwimmt sich in der Ostsee fest und plötzlich schaut die ganze Öffentlichkeit hin. Das Tier bekommt einen Namen, Menschen verfolgen seinen Weg im Liveticker, hoffen, bangen, diskutieren – für einen einzelnen Wal. Warum berührt uns dieses eine Schicksal so sehr? Und andere kaum?

1. Empathie für Wal Timmy

Ein gestrandeter Wal gibt viel zu reden: Newsticker und Livestreams verfolgen das Drama, die deutsche Bildzeitung hat ihn gar Timmy getauft. Aus einem Buckelwal wird ein Individuum, mit dem die halbe Welt mitfühlt. Was sagt das Wal-Drama über uns Menschen aus? Im Podcast «News Plus - das Thema des Tages in 15 Minuten» ordnet der Philosoph Nico Müller von der Uni Basel ein.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich gefragt haben, warum sie plötzlich mit dem Wal mitfiebern mussten.

2. Sollten wir mehr Empathie wagen?

Empathie ist zur Lieblingsvokabel der Gegenwart geworden. «I feel you» klingt tatsächlich nach viel Einfühlung. Gleichzeitig ist dauernd von der Spaltung der Gesellschaft die Rede. Wie lässt sich echt mitfühlen – und ist Empathie wirklich eine Superkraft? Im Podcast «Sternstunde Philosophie: Zimmer 42» sprechen die Journalistin und Podcasterin Yasmine M'Barek und Barbara Bleisch über diese Frage.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich fragen, ob Mitgefühl wirklich gerecht verteilt ist.

3. Vom Mitfühlen in grossen Krisen

David Nauer wollte nie Kriegsjournalist werden. Jetzt ist er es doch. Seit Februar 2022 berichtet er für SRF über den Krieg in der Ukraine und geht bis an die Front. Wie hat ihn dieser Krieg verändert? Im Podcast «Focus» berichtet David Nauer von seinem Alltag in der Ukraine, der Nähe zu Einzelschicksalen und journalistischer Distanz und zeigt, wie schwierig echtes Mitfühlen in grossen Krisen ist.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die verstehen wollen, warum grosses Leid uns of weniger berührt als einzelne Schicksale.

4. Zwischen Abschuss und Mitgefühl

Über kein Tier wird in der Schweiz wohl emotionaler diskutiert als über den Wolf. Von der Bevölkerung über die Politik bis hin zum Bundesrat: Alle schwanken zwischen Wolfsschutz und Wolfsabschuss. Das Raubtier wird zum Politikum und spaltet das Land. Der Podcast «News Plus Hintergründe» zeigt, wie stark Emotionen und Projektionen unser Mitgefühl steuern.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die wissen wollen, warum uns manche Tiere polarisieren, statt Mitgefühl zu wecken.

5. Geschichten vom Mitgefühl

Was Mitgefühl bedeutet, lässt sich manchmal am einfachsten als Geschichte erzählen. In dieser Folge des Podcasts «Schlummerland» kann der kleine Muns Gluri nicht einschlafen. Erst als seine Freunde ihm helfen und gemeinsam ein neues Sternbild entsteht, kehrt Ruhe ein.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die Mitgefühl tröstlich erzählt bekommen möchten.