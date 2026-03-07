News sind unser ständiger Begleiter. Mal für den schnellen Überblick am Morgen, mal für die ausführliche Hintergrundgeschichte am Abend. Diese Podcasts liefern Ihnen die aktuellsten Nachrichten aus der Schweiz und der ganzen Welt direkt auf die Ohren.

1. News Plus – eine Viertelstunde, ein Thema

Der Krieg im Iran hat Auswirkungen bis in die Schweiz. Beispielsweise beim Sprit wird der Krieg auch hierzulande für Konsumentinnen und Konsumenten spürbar. Im Podcast «News Plus – das Thema des Tages in 15 Minuten» erklären, analysieren und erzählen Korrespondenten und Expertinnen aus der Schweiz und der Welt. Wer verliert und wer profitiert aus wirtschaftlicher Sicht vom Iran-Krieg?

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die in nur 15 Minuten die Welt besser verstehen möchten.

2. Echo der Zeit – der Dinosaurier

Der Podcast «Echo der Zeit» vermittelt die wichtigsten Nachrichten, Berichte, Reportagen, Interviews und Analysen über das aktuelle Zeitgeschehen. So ist der Krieg im Iran aktuell täglich ein grosses Thema, über den Ukrainekrieg wird fortlaufend berichtet und weitere wichtige Ereignisse im In- und Ausland erhalten eine vertiefte Betrachtung. Das «Echo» ist die älteste politische Hintergrundsendung im Radio bei SRF.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die die wichtigsten Nachrichten, Berichte, Reportagen, Interviews und Analysen nicht verpassen will.

3. International – aus aller Welt

Der Neuanfang in Syrien wird zur Herausforderung. Es gibt unterschiedliche Ideologien, Erwartungen und Hoffnungen. Wie also weiter in Syrien? Dieser Frage geht «International» in dieser Folge nach. In Reportagen und Hintergrundgesprächen aus aller Welt bildet der Podcast weltweite Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge ab. Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten analysieren die Geschehnisse vor Ort.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die ein tieferes Verständnis für globale Ereignisse und Zusammenhänge suchen.

4. News Plus Hintergründe – die ganze Story

Was passierte in den letzten Tagen der Credit Suisse hinter den Kulissen? «News Plus Hintergründe» befasst sich in einer fünfteiligen Serie mit dem Ende der Credit Suisse, lässt wichtige Akteure zu Wort kommen und zeigt, wie das Ende der Schweizer Grossbank seinen Lauf nahm.

Wer sollte diesen Podcast hören? Wer über die Schlagzeilen hinausgehen will und mehr Hintergründiges erfahren möchte.

5. Geschichte – Einblick in Vergangenes

Der Name hält, was er verspricht: Hier geht es um Geschichte. Zum Beispiel die UNO: Wie der Völkerbund entstand, scheiterte – und wie daraus die UNO wurde. In einer mehrteiligen Serie taucht «Geschichte» ein in die Anfänge und beleuchtet, wie es zu den Vereinten Nationen kam.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich für historische Ereignisse und Persönlichkeiten interessieren und verstehen möchten, wie unsere Vergangenheit die Gegenwart prägt.