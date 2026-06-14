Wenn der Ball politisch wird: 5 Podcasts rund um die Fussball-WM

Die Fussball-WM ist längst kein reines Sportturnier mehr. Sie ist Bühne, Machtinstrument und politisches Statement zugleich. Zwischen Gianni Infantino und Donald Trump zeigt sich: Wer den Fussball kontrolliert, hat Einfluss weit über das Spielfeld hinaus. Fünf SRF-Podcasts erzählen die Geschichten hinter dem Spiel.

1. König Gianni – Die Infantino-Story

Der vierteilige SRF-Podcast «König Gianni – Die Infantino-Story» erzählt, wie aus dem Einwandererkind im Wallis der mächtigste Mann des Weltfussballs wurde. Die Serie von «News Plus Hintergründe» führt nach Brig, wo Infantino bei seiner Geburt beinahe ums Leben kam. Und ins Oval Office zu Donald Trump, wo deutlich wird, wie Infantino den Fussball mit Politik und globalen Machtinteressen verknüpft.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die wissen wollen, wer hinter den Kulissen der weltweit grössten Fussballbühne die Fäden zieht.

2. Fussball-WM im Zeichen von Trumps Einwanderungspolitik

Die USA, Kanada und Mexiko organisieren zusammen die Fussball-WM. Politisch bestimmt aber hauptsächlich einer die Spielregeln: US-Präsident Trump. Die Reportage von «International» aus den USA und Kanada.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die bei einer WM nicht nur auf den Spielplan, sondern auch auf die Weltpolitik schauen.

3. Trumps Rolle an der Fussball-WM

Diese Woche steht bei Donald Trump der Sport auf der Prioritätenliste: die Fussballweltmeisterschaft 2026. So konsequent hat noch kein US-Präsident diese Inszenierung auf die Spitze getrieben. Das «Echo der Zeit» befasst sich mit der Frage, wie das Bild des freundlichen WM-Gastlandes USA zur restriktiven Einwanderungspolitik passt.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die bei einer WM mehr sehen als nur 22 Spieler auf dem Platz.

4. Wie politisch wird Trumps WM?

Wenn die besten Fussballmannschaften in den USA, Mexiko und Kanada um den WM-Titel kämpfen, steht die Weltpolitik mit auf dem Platz. Wird Trump das Turnier zu eigenen Zwecken missbrauchen? Marcel Reif und Claudia Brühwiler sprechen in «Sternstunde Philosophie» über das Wechselspiel von Sport und Politik – und die Wahrheit auf dem Platz.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die wissen wollen, warum die Fussball-WM längst auch ein politisches Machtspiel ist.

5. Was erhofft sich Iran von der Fussball-WM?

Trotz Krieg wird die Fussballnationalmannschaft des Iran an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilnehmen. Das iranische Regime nutzt die WM für PR-Zwecke, und dies, obwohl die Nationalmannschaft im Land eigentlich gar nicht so beliebt ist. Was verspricht sich das Regime von der Teilnahme? Der Podcast «News Plus» hat sich dieser Frage gewidmet.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich fragen, was ein Land wie Iran von einer Fussball-WM erwartet – wenn der Gastgeber zugleich ein politischer Gegner ist.

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