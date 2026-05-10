Es ist Muttertag! Das bietet die ideale Gelegenheit, einen Blick auf die Facetten des Mutterseins zu werfen. Mal gibt es Hürden und Herausforderungen, mal scheint das Glück perfekt und auch für die Kinder gibt es Podcast-Folgen zum Hören.

1. Ein philosophisches Gespräch zum Muttertag

Unsere Mutter prägt uns wie kaum eine andere Figur im Leben. Doch was prägt Mütter in ihrem Verhältnis zu ihren Kindern? Und wie entscheiden heute Frauen, ob sie Mütter werden wollen? In dieser Folge «Sternstunde Philosophie» spricht Barbara Bleisch mit drei Gästinnen über Mutterschaft und Kindsein, über die komplizierte Frage, ob wir selber Kinder wollen und warum Elternschaft ein Wagnis ist.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich für die zentralen Fragen unserer Zeit interessieren und vertiefende Gespräche mögen.

2. Familienglück: Mama, Papa und Kind(er)?

Die Elternschaft ist nicht immer einfach und kann manchmal sehr hart sein: Erschöpfung, Streit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind die Schlagwörter der Stunde. Während die Geburtenrate im Sinkflug ist, beleuchtet «Input» die schönen Seiten des Elternseins und geht dem Leben in der Schweiz auf die Spur.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die gerne wöchentlich Reportagen hören, zu Themen, die die Menschen bewegen.

3. Die Mutterschaft – auch ein News-Thema

Sei es die Mutterschaftsentschädigung, der Mutterschaftsurlaub oder die Mutterschaftsstrafe. In den Nachrichten sind Fragestellungen oder Entscheide zur Mutterschaft immer wieder präsent. Als älteste politische Hintergrundsendung von Radio SRF hat das «Echo der Zeit» in dieser Folge über einen Karriereknick für Frauen durch eine Mutterschaft berichtet.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die die wichtigsten Nachrichten, Berichte, Reportagen, Interviews und Analysen nicht verpassen wollen.

4. Die Bedeutung von Care-Arbeit

Sie haushalten, helfen bei Hausaufgaben, füllen die Steuererklärung aus, sind berufstätig und trotzdem finanziell eng unterwegs. Alleinerziehende Mütter und Väter stehen oft unter Druck und müssen Alltagsentscheidungen allein treffen. Die Sendung «Treffpunkt» ist nah im Austausch mit dem Publikum und zeigt in dieser Folge, wie alleinerziehende Menschen alles unter einen Hut bringen, wo Hilfe am meisten fehlt, was nervt und was freut.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die gerne den Meinungen, Geschichten, Erfahrungen und Emotionen aus dem Alltag und dem Leben des Publikums lauschen.

5. Einfach mal Pause machen

Damit die Mamas am Muttertag und auch sonst beruhigt mal abschalten können, schaffen die «SRF Kids Hörspiele – Geschichten für Kinder» Abhilfe. Ob Krimi, Abenteuer oder lustige Geschichten vom Pausenhof – für jeden Geschmack ist etwas dabei! In dieser Geschichte geht es um einen Monsterbesuch im Wohnzimmer. Wie das wohl endet?

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle Kinder von 8 bis 12 Jahren, die spannende und lustige Hörspiele auf Schweizerdeutsch mögen – was nicht heisst, dass die Eltern nicht auch mithören dürfen.