Lügendetektor-Quiz Wahrheit oder Lüge – wissen Sie Bescheid?

Quizfragen in TV-Gameshows fordern oft nicht nur Wissen, sondern stellen auch Schnelligkeit und Entscheidungsfähigkeit auf die Probe. Bei « SRF Kids – Next Level », der aufregenden Gameshow für Kinder, treten drei Schulklassen gegeneinander an und müssen sich in spannenden Herausforderungen beweisen. In Level 4 wartet die Challenge «Lügendetektor»: Moderatorin Anna Zöllig liest den Teams verschiedene Behauptungen vor, und sie haben nur zehn Sekunden Zeit, um zu entscheiden: Ist das wahr oder falsch?

Können Sie es mit den 5. und 6.-Klässlern aufnehmen? Finden Sie heraus, wie gut Sie im «Lügendetektor» abschneiden!

Die Gameshow im Schulhaus Box aufklappen Box zuklappen Legende: 1 Schulhaus, 3 Teams, 6 Level! Bei «SRF Kids – Next Level» messen sich Kinder von drei Schulklassen in verschiedenen Challenges. Jede Menge Spass, Spannung und Überraschungen für die ganze Familie! Alle Folgen von Staffel 1 bis 3 sind auf Youtube SRF Kids, auf Play SRF und auf der Webseite srfkids.ch online verfügbar.