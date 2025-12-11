Beim Löwendenkmal in Luzern werfen Touristinnen und Touristen Münzen rein und wünschen sich etwas. Aber wer bekommt eigentlich das ganze Geld, das in dem Brunnen landet? Das will die Klasse 6a aus Luzern herausfinden.

Das Löwendenkmal in Luzern ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Es zeigt einen sterbenden Löwen, der in eine Felswand gemeisselt wurde. Das Denkmal soll an die Schweizer Soldaten erinnern, die vor langer Zeit während der Französischen Revolution ihr Leben verloren.

Wünsch dir was!

Der Löwe befindet sich direkt über einem grossen Brunnen, der von Touristinnen und Touristen oft als Wunschbrunnen genutzt wird. Sie werfen eine Münze rein und wünschen sich etwas. Ob die Wünsche in Erfüllung gehen oder nicht, das ist schwierig herauszufinden. Aber was passiert mit den ganzen Münzen?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bevor wir zum Löwendenkmal fahren, drehen wir den Einstieg in unseren Videobeitrag. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 3 Legende: Bevor wir zum Löwendenkmal fahren, drehen wir den Einstieg in unseren Videobeitrag. SRF Kids

Bild 2 von 3. Vor diesem grossen Christbaum in unserem Quartier üben wir uns am Mikrofon und vor der Kamera. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 3 Legende: Vor diesem grossen Christbaum in unserem Quartier üben wir uns am Mikrofon und vor der Kamera. SRF Kids

Bild 3 von 3. Obwohl es ganz schön kalt ist, macht der Dreh richtig Spass! Bildquelle: SRF Kids. 3 / 3 Legende: Obwohl es ganz schön kalt ist, macht der Dreh richtig Spass! SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

David Meier von Stadtgrün Luzern schaut dafür, dass der Löwe und sein Brunnen immer schön sauber bleiben. Das heisst: Er sammelt auch regelmässig die Münzen aus dem Brunnen.

1500 Franken im Jahr

«Wir reinigen den Brunnen etwa dreimal im Jahr», erzählt er uns. «Jährlich fischen wir rund 1500 Franken raus.» Weil die Touristinnen und Touristen auch Währungen anderer Länder reinwerfen, wird das Geld zuerst in Franken umgetauscht und dann an die «Stiftung Brändi» gespendet. Sie setzt sich für Menschen mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen ein.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. David Meier ist verantwortlich für die Pflege verschiedener Grünflächen und Parks in Luzern. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 3 Legende: David Meier ist verantwortlich für die Pflege verschiedener Grünflächen und Parks in Luzern. SRF Kids

Bild 2 von 3. Unter anderem sorgt er mit seinem Team dafür, dass der Löwe beim Löwendenkmal sauber und schön bleibt. Bildquelle: SRF Kids. 2 / 3 Legende: Unter anderem sorgt er mit seinem Team dafür, dass der Löwe beim Löwendenkmal sauber und schön bleibt. SRF Kids

Bild 3 von 3. Während des Drehs beim Denkmal versuchen wir, uns gegenseitig warm zu geben. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 3 Legende: Während des Drehs beim Denkmal versuchen wir, uns gegenseitig warm zu geben. SRF Kids Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Andere bekannte Wunschbrunnen Box aufklappen Box zuklappen Einer der bekanntesten Wunschbrunnen ist der Trevibrunnen in Rom. Jeden Tag werfen Touristinnen und Touristen Münzen im Wert von mehreren tausend Euro in den Brunnen. Das Geld wird an eine Hilfsorganisation gespendet.

Jeden Tag werfen Touristinnen und Touristen Münzen im Wert von in den Brunnen. Das Geld wird an eine Hilfsorganisation gespendet. Im Disney World in Florida gibt es verschiedene Brunnen, die Wünsche erfüllen sollen – zum Beispiel «Cinderellas Wunschbrunnen». Jährlich spendet Disney World tausende Dollar aus den Brunnen an verschiedene Organisationen.

Zum Schluss werfen auch wir alle eine Münze in den Brunnen – und hoffen natürlich, dass unsere Wünsche wirklich wahr werden. Und damit war es das aus Luzern. Wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit!

Liebe Grüsse aus Luzern Box aufklappen Box zuklappen Amanda, Ermeas, Flurin, Gian, Jana, Janosh, Johannes, Jonas, Lauri, Leif, Lennard, Leon, Léonne, Lino, Livio, Lorene, Lotta, Louis, Nuria, Sophia, Tom und Ursina