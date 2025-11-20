 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«SRF Kids in der Schule» Klassen-Challenge: Wer macht die beste Pizza?

Was macht eine richtig gute Pizza aus? Der knusprige Teig, der richtige Belag oder die perfekte Tomatensauce? Die Klasse 6C aus Uster fragt nach beim Profi – und stellt ihr eigenes Talent unter Beweis.

20.11.2025, 16:01

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 6. Klasse aus Uster erarbeitet.

Der SRF Medien-Workshop

Box aufklappen Box zuklappen
Der SRF Kids Koffer
Legende: SRF Kids / Damian Haas

SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Alle lieben Pizza, oder? Wir schon – und deswegen wollen wir wissen, was eine richtig gute Pizza ausmacht. Gleich neben unserer Schule besuchen wir einen Pizzalieferanten und holen uns Tipps von einem echten Pizzaiolo.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Der SRF Kids Koffer ist diese Woche in Uster im Kanton Zürich. Bildquelle: SRF Kids.
    Die Klasse 6C mit dem offenen SRF Kids Koffer.
  • Bild 2 von 2. Was sich wohl darin versteckt? Finde es heraus in den «SRF Kids News». Bildquelle: SRF Kids .
    Ein Mädchen mit dem SRF KidsKoffer.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In kleinen Gruppen treten wir gegeneinander an. Das grosse Ziel: die beste Pizza zu backen und die Jury zu überzeugen. Der Pizzaiolo Dario dient dabei als Experte und probiert und bewertet jede Pizza einzeln.

Für ihn liegt das Geheimnis in der richtigen Mischung: «Es braucht ein gutes Verhältnis zwischen den Zutaten, dem Teig und dem Mozzarella.» Ausserdem müsse der Teig schön knusprig werden.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 7. Ab in die Pizza-Backstube! Also eigentlich in die Back-Garage... Bildquelle: SRF Kids.
    Ein Schüler verteilt die Tomatensauce auf dem Teig.
  • Bild 2 von 7. Gleich bei unserer Schule gibt es nämlich einen Pizzalieferanten, der seine Pizzas in einer umgebauten Garage produziert. Bildquelle: SRF Kids.
    Drei Jungs belegen konzentriert ihre Pizza.
  • Bild 3 von 7. Jede Gruppe bespricht ihr Vorgehen: Was gehört auf die perfekte Pizza? Bildquelle: SRF Kids.
    Eine der Gruppen steht im Kreis und diskutiert das richtige Vorgehen.
  • Bild 4 von 7. Wir überlegen uns natürlich auch, wie wir Dario von unserer Pizza überzeugen können. Bildquelle: SRF Kids.
    Ein Gruppe präsentiert den Belag ihrer Pizza.
  • Bild 5 von 7. Jede Gruppe belegt ihre Pizza sorgfältig durchdacht. Bildquelle: SRF Kids.
    Eine Hand verteilt Pilze auf einer Pizza.
  • Bild 6 von 7. Wir üben uns aber nicht nur als Pizzabäckerinnen und Pizzabäcker – sondern natürlich auch vor der Kamera. Bildquelle: SRF Kids.
    Ein Mädchen spricht ins Mikrofon und schaut in die Kamera.
  • Bild 7 von 7. Zum Schluss kommt der Moment der Wahrheit: Dario als Experte probiert und bewertet jede Pizza einzeln... Bildquelle: SRF Kids.
    Pizzaiolo Dario spricht ins Mikrofon.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Welche Gruppe schafft es wohl, mit ihrer Kreation den Pizzaiolo Dario zu überzeugen? Schau dir unseren Beitrag in den SRF Kids News an und finde es heraus!

Liebe Grüsse aus Uster

Box aufklappen Box zuklappen

Davide, Rayan, Elias, Pele, Jaron, Nevin, Enea, Delia, Cerone, Charlyn, Frederick, Linus, Nawres, Pola, Muhamed, Sarah, Lilly, Arina, Laura, Juna

Die 6.Klasse aus Uster mit ihrem Kleber.
Legende: Die Klasse 6C aus Uster SRF Kids

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)