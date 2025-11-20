Was macht eine richtig gute Pizza aus? Der knusprige Teig, der richtige Belag oder die perfekte Tomatensauce? Die Klasse 6C aus Uster fragt nach beim Profi – und stellt ihr eigenes Talent unter Beweis.

Klassen-Challenge: Wer macht die beste Pizza?

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 6. Klasse aus Uster erarbeitet.

Der SRF Medien-Workshop

SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden.

Alle lieben Pizza, oder? Wir schon – und deswegen wollen wir wissen, was eine richtig gute Pizza ausmacht. Gleich neben unserer Schule besuchen wir einen Pizzalieferanten und holen uns Tipps von einem echten Pizzaiolo.

Der SRF Kids Koffer ist diese Woche in Uster im Kanton Zürich.

Was sich wohl darin versteckt? Finde es heraus in den «SRF Kids News».

In kleinen Gruppen treten wir gegeneinander an. Das grosse Ziel: die beste Pizza zu backen und die Jury zu überzeugen. Der Pizzaiolo Dario dient dabei als Experte und probiert und bewertet jede Pizza einzeln.

Für ihn liegt das Geheimnis in der richtigen Mischung: «Es braucht ein gutes Verhältnis zwischen den Zutaten, dem Teig und dem Mozzarella.» Ausserdem müsse der Teig schön knusprig werden.

Ab in die Pizza-Backstube! Also eigentlich in die Back-Garage...

Gleich bei unserer Schule gibt es nämlich einen Pizzalieferanten, der seine Pizzas in einer umgebauten Garage produziert.

Jede Gruppe bespricht ihr Vorgehen: Was gehört auf die perfekte Pizza?

Wir überlegen uns natürlich auch, wie wir Dario von unserer Pizza überzeugen können.

Jede Gruppe belegt ihre Pizza sorgfältig durchdacht.

Wir üben uns aber nicht nur als Pizzabäckerinnen und Pizzabäcker – sondern natürlich auch vor der Kamera.

Zum Schluss kommt der Moment der Wahrheit: Dario als Experte probiert und bewertet jede Pizza einzeln...

Welche Gruppe schafft es wohl, mit ihrer Kreation den Pizzaiolo Dario zu überzeugen? Schau dir unseren Beitrag in den SRF Kids News an und finde es heraus!

Liebe Grüsse aus Uster

Davide, Rayan, Elias, Pele, Jaron, Nevin, Enea, Delia, Cerone, Charlyn, Frederick, Linus, Nawres, Pola, Muhamed, Sarah, Lilly, Arina, Laura, Juna