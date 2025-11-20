Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, wurde von der 6. Klasse aus Uster erarbeitet.
Der SRF Medien-Workshop
SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.
Alle lieben Pizza, oder? Wir schon – und deswegen wollen wir wissen, was eine richtig gute Pizza ausmacht. Gleich neben unserer Schule besuchen wir einen Pizzalieferanten und holen uns Tipps von einem echten Pizzaiolo.
Bild 1 von 2. Der SRF Kids Koffer ist diese Woche in Uster im Kanton Zürich. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 2 von 2. Was sich wohl darin versteckt? Finde es heraus in den «SRF Kids News». Bildquelle: SRF Kids .
In kleinen Gruppen treten wir gegeneinander an. Das grosse Ziel: die beste Pizza zu backen und die Jury zu überzeugen. Der Pizzaiolo Dario dient dabei als Experte und probiert und bewertet jede Pizza einzeln.
Für ihn liegt das Geheimnis in der richtigen Mischung: «Es braucht ein gutes Verhältnis zwischen den Zutaten, dem Teig und dem Mozzarella.» Ausserdem müsse der Teig schön knusprig werden.
Bild 1 von 7. Ab in die Pizza-Backstube! Also eigentlich in die Back-Garage... Bildquelle: SRF Kids.
Bild 2 von 7. Gleich bei unserer Schule gibt es nämlich einen Pizzalieferanten, der seine Pizzas in einer umgebauten Garage produziert. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 3 von 7. Jede Gruppe bespricht ihr Vorgehen: Was gehört auf die perfekte Pizza? Bildquelle: SRF Kids.
Bild 4 von 7. Wir überlegen uns natürlich auch, wie wir Dario von unserer Pizza überzeugen können. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 5 von 7. Jede Gruppe belegt ihre Pizza sorgfältig durchdacht. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 6 von 7. Wir üben uns aber nicht nur als Pizzabäckerinnen und Pizzabäcker – sondern natürlich auch vor der Kamera. Bildquelle: SRF Kids.
Bild 7 von 7. Zum Schluss kommt der Moment der Wahrheit: Dario als Experte probiert und bewertet jede Pizza einzeln... Bildquelle: SRF Kids.
Welche Gruppe schafft es wohl, mit ihrer Kreation den Pizzaiolo Dario zu überzeugen? Schau dir unseren Beitrag in den SRF Kids News an und finde es heraus!
Liebe Grüsse aus Uster
Davide, Rayan, Elias, Pele, Jaron, Nevin, Enea, Delia, Cerone, Charlyn, Frederick, Linus, Nawres, Pola, Muhamed, Sarah, Lilly, Arina, Laura, Juna