Die steilste Seilbahn der Welt und ein Restaurant, das sich um die eigene Achse dreht: Das ist ziemlich einmalig! Die 5./6. Klasse aus Lauterbrunnen nimmt dich mit aufs Schilthorn, wo vor über 50 Jahren ein Teil eines James-Bond-Films gedreht wurde.

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF Kids / Damian Haas SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, hat die 5. und 6. Klasse aus Lauterbrunnen erarbeitet.

Unser kleines Dorf Lauterbrunnen ist ziemlich bekannt. Jeden Tag reisen tausende Touristen an, um unsere schönen Wasserfälle und Berge zu bestaunen. Aber wusstest du, dass hier in der Nähe einmal ein Teil eines James-Bond-Films gedreht wurde? Und zwar auf dem Schilthorn, einem Berg, der hoch über Lauterbrunnen ragt.

Legende: Sogar aus unserem Schulzimmer kann man die schönen Berge sehen. SRF Kids / Damian Haas

Unsere eigene Mission

Diesen bekannten Ort wollen wir genauer anschauen! Dabei haben wir unsere eigene Version von James Bond – Jane Bond – die uns zwei Aufgaben stellt, die wir lösen müssen!

Auf geheimer Mission

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Jane Bond übergibt uns im SRF Kids Koffer unsere Mission. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 4 Legende: Jane Bond übergibt uns im SRF Kids Koffer unsere Mission. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 4. Wir müssen zwei Aufgaben lösen, um die Mission zu erfüllen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 4 Legende: Wir müssen zwei Aufgaben lösen, um die Mission zu erfüllen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 4. Jane Bond beobachtet uns – sie will wissen, ob wir die Aufgaben meistern können. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 4 Legende: Jane Bond beobachtet uns – sie will wissen, ob wir die Aufgaben meistern können. SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 4. Beim Videodreh auf dem Schilthorn haben wir das beste Wetter! Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 4 Legende: Beim Videodreh auf dem Schilthorn haben wir das beste Wetter! SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Unsere erste Aufgabe: Mit der steilsten Luftseilbahn der Welt fahren! Diese führt nämlich auf das Schilthorn. Bevor wir ins Bähnli steigen, erklärt uns der Chef der Schilthornbahn, Christoph Egger, dass es ziemlich schwierig war, diese steile Bahn zu bauen. «Am schwierigsten war es, den einen Masten aufzustellen, der direkt beim Abgrund 600 Meter über dem Boden steht.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Christoph Egger von der Schilthornbahn gibt uns ein Interview. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 5 Legende: Christoph Egger von der Schilthornbahn gibt uns ein Interview. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 5. Dann gehen wir mit der steilen Seilbahn zum Gipfel – und direkt ins Restaurant. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 5 Legende: Dann gehen wir mit der steilen Seilbahn zum Gipfel – und direkt ins Restaurant. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 5. Hier treffen wir Stationschef Nicola Rychen für ein Interview. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 5 Legende: Hier treffen wir Stationschef Nicola Rychen für ein Interview. SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 5. Die Tische im Restaurant stehen auf einer Drehscheibe. Wie diese angetrieben wird, zeigt uns Nicola Rychen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 5 Legende: Die Tische im Restaurant stehen auf einer Drehscheibe. Wie diese angetrieben wird, zeigt uns Nicola Rychen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 5 von 5. Dieser Motor sorgt dafür, dass sich das Restaurant dreht. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 5 / 5 Legende: Dieser Motor sorgt dafür, dass sich das Restaurant dreht. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Oben angekommen widmen wir uns der zweiten Aufgabe: Wir müssen herausfinden, wie es möglich ist, dass sich das Restaurant auf dem Gipfel um die eigene Achse dreht. Stationschef Nicola Rychen zeigt uns dazu den Motor, der die Drehscheibe, also den Boden des Restaurants, antreibt und zum Drehen bringt. «Eine Umdrehung dauert etwa 45 Minuten», verrät er uns auch noch.

Mission erfüllt!

Nach den erfolgreich gelösten Aufgaben ist Jane Bond zufrieden mit uns! Wir erhalten den Kleber für den SRF Kids Koffer.

Legende: Für die gemeisterte Herausforderung bekommen wir diesen coolen Kleber von SRF Kids! SRF Kids / Damian Haas

Im James-Bond-Film wurde das Schilthorn übrigens umgetauft. Der Gipfel heisst stattdessen «Piz Gloria». Wie James Bond mit dem Helikopter auf dem «Piz Gloria» ankommt kannst du dir anschauen – in einem Ausschnitt des Films «James Bond: Im Geheimdienst ihrer Majestät». Der Film wurde 1969 veröffentlicht.

Liebe Grüsse aus Lauterbrunnen Box aufklappen Box zuklappen Cora, Sandra, Laura, Lia, Melanie, Kacper, Mia, Ethan, Melina, Anja, Timo, Marvin, Jamie, Leoandro, Felix, Charlotte, Alexander, Selina, Larina und Alexander