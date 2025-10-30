Die Basler Herbstmesse gibt es bereits seit 550 Jahren und ist somit die älteste und grösste Chilbi der Schweiz! Wie entsteht eigentlich so ein riesiger Jahrmarkt mitten in der Stadt? Die Klasse 6a hat hinter die Kulissen des Aufbaus geschaut.

Komm mit zur grössten Chilbi der Schweiz

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, hat die 6. Klasse aus Basel erarbeitet.

Der SRF Medien-Workshop Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / DAMIAN HAAS SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Jedes Jahr im Herbst verwandelt sich unsere Stadt in einen riesigen Vergnügungspark. Wie wird so eine Messe eigentlich aufgebaut? Wie lange dauert das? Und welche Bahnen gibt es? Wir wollten es genau wissen und haben uns auf eine spannende Entdeckungsreise gemacht!

Legende: Die Basler Herbstmesse ist in der ganzen Stadt auf acht Plätzen verteilt. In der Nähe dieser Basel-Bank ist der Kasernenplatz. Dort stehen viele Achterbahnen. SRF Kids / Damian Haas

Erster Halt: Das Kasernenareal

Hier stehen viele Bahnen – hoch, schnell und laut! Daneben gibt es auch Essensstände mit süssen Leckereien wie zum Beispiel Zuckerwatte, Schokofrüchte und gebrannte Mandeln.

Legende: Das Team der Autoscooter-Anlage prüft alle Wagen. An der Herbstmesse sollen alle Scooter einwandfrei funktionieren. SRF Kids / Damian Haas

Wir treffen Rolf Walser bei den Autoscootern. Er zeigt uns, wie diese dank Strom fahren können. Das TÜV-Team (technische Überprüfung) ist auch da und schaut, ob alles funktioniert.

Vorbereitungen für die Herbstmesse

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Das ist Schausteller Rolf Walser. Er ist ein richtiger Chilbi-Profi. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 5 Legende: Das ist Schausteller Rolf Walser. Er ist ein richtiger Chilbi-Profi SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 5. Behar und Lora testen bereits einen Autoscooter. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 5 Legende: Behar und Lora testen bereits einen Autoscooter. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 5. Die drei Jungs freuen sich bereits aufs Wochenende, wenn die Wagen der Achterbahnen wieder durch ihre Schienen sausen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 5 Legende: Die drei Jungs freuen sich bereits aufs Wochenende, wenn die Wagen der Achterbahnen wieder durch ihre Schienen sausen. SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 5. Die Pegasus-Bahn ist sehr beliebt, da sie sich um 360 Grad dreht. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 5 Legende: Die Pegasus-Bahn ist sehr beliebt, da sie sich um 360 Grad dreht. SRF Kids / Damian Haas

Bild 5 von 5. Das Spiegellabyrinth zieht jedes Jahr viele Besuchende an. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 5 / 5 Legende: Das Spiegellabyrinth zieht jedes Jahr viele Besuchende an. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Zweiter Halt: Das Riesenrad auf dem Münsterplatz

Von hier oben sieht man über ganz Basel! Die Chefin des Riesenrads, Wiebke Bruch, erzählt uns, wie teuer so ein Riesenrad ist und wie lange es dauert, bis es aufgebaut ist. Wir dürfen sogar einen Blick in die Steuerkabine werfen und sehen, wie das riesige Rad bedient wird.

Legende: Das Riesenrad ist 55 Meter hoch! SRF Kids / Damian Haas

Vom Münsterplatz aus sehen wir über die Stadt bis zum Messeplatz. Dort ragt der Turm des Kettenkarussells über die Häuser.

Zum Schluss treffen wir Manuel Staub vom Organisationskomitee der Herbstmesse. Er verrät uns: Die Basler Herbstmesse gibt es seit über 550 Jahren! So eine lange Tradition zu organisieren, ist gar nicht so einfach – aber es lohnt sich jedes Jahr aufs Neue.

Es kann los gehen

Jetzt wissen wir, wie viel Arbeit hinter der Herbstmesse steckt – und wie viel Technik, Planung und Herzblut nötig sind, damit wir Spass haben können. Wir freuen uns jetzt schon, wenn die Herbstmesse ihre Tore öffnet.

Auf dem Münsterplatz

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das ist Manuel Staub. Er kennt sich richtig gut aus mit der Herbstmesse Basel. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 1 / 4 Legende: Das ist Manuel Staub. Er kennt sich richtig gut aus mit der Herbstmesse Basel. SRF Kids / Damian Haas

Bild 2 von 4. Das Riesenrad auf dem Münsterplatz ist beliebt bei Jung und Alt. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 2 / 4 Legende: Das Riesenrad auf dem Münsterplatz ist beliebt bei Jung und Alt. SRF Kids / Damian Haas

Bild 3 von 4. Mit diesen Knöpfen steuern die Betreiber das Riesenrad. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 3 / 4 Legende: Mit diesen Knöpfen steuern die Betreiber das Riesenrad. SRF Kids / Damian Haas

Bild 4 von 4. Hier siehst du die Chefin des Riesenrads, Wiebke Bruch. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas. 4 / 4 Legende: Hier siehst du die Chefin des Riesenrads, Wiebke Bruch. SRF Kids / Damian Haas Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Liebe Grüsse aus Basel Box aufklappen Box zuklappen Adele, Ahmadou, Anna, Aimar, Beyza, Behar, Luan, Fritz, Rayan, Linus, Taylor, Lora, Yared und Thea