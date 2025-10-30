 Zum Inhalt springen

«SRF Kids in der Schule» Komm mit zur grössten Chilbi der Schweiz

Die Basler Herbstmesse gibt es bereits seit 550 Jahren und ist somit die älteste und grösste Chilbi der Schweiz! Wie entsteht eigentlich so ein riesiger Jahrmarkt mitten in der Stadt? Die Klasse 6a hat hinter die Kulissen des Aufbaus geschaut.

30.10.2025, 16:34

Alles, was du in diesem Artikel siehst und liest, hat die 6. Klasse aus Basel erarbeitet.

Der SRF Medien-Workshop

Box aufklappen Box zuklappen
Der SRF Kids Koffer.
Legende: SRF / DAMIAN HAAS

SRF Kids besucht zweimal im Monat eine Schulklasse der 5. und 6. Primarstufe und macht mit den Schüler:innen gemeinsam einen Fernsehbeitrag für die «SRF Kids News». Dieser Artikel sowie das oben angezeigte Video sind im Rahmen eines SRF Medien-Workshops entstanden. Mehr Informationen findest du hier.

Jedes Jahr im Herbst verwandelt sich unsere Stadt in einen riesigen Vergnügungspark. Wie wird so eine Messe eigentlich aufgebaut? Wie lange dauert das? Und welche Bahnen gibt es? Wir wollten es genau wissen und haben uns auf eine spannende Entdeckungsreise gemacht!

Eine Sitzbank, die das Wort «Basel» schreibt steht vor dem Fluss Rhein.
Legende: Die Basler Herbstmesse ist in der ganzen Stadt auf acht Plätzen verteilt. In der Nähe dieser Basel-Bank ist der Kasernenplatz. Dort stehen viele Achterbahnen. SRF Kids / Damian Haas

Erster Halt: Das Kasernenareal

Hier stehen viele Bahnen – hoch, schnell und laut! Daneben gibt es auch Essensstände mit süssen Leckereien wie zum Beispiel Zuckerwatte, Schokofrüchte und gebrannte Mandeln.

Eine Autoscooteranlage mit mehreren Autos wird von zwei Personen kontrolliert und aufgebaut.
Legende: Das Team der Autoscooter-Anlage prüft alle Wagen. An der Herbstmesse sollen alle Scooter einwandfrei funktionieren. SRF Kids / Damian Haas

Wir treffen Rolf Walser bei den Autoscootern. Er zeigt uns, wie diese dank Strom fahren können. Das TÜV-Team (technische Überprüfung) ist auch da und schaut, ob alles funktioniert.

Vorbereitungen für die Herbstmesse

  Das ist Schausteller Rolf Walser. Er ist ein richtiger Chilbi-Profi. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Ein Schausteller der Autoscooter-Bahn steht vor der Anlage in einem Interview. Vor ihm ist das SRF Kids Mikrofon.
  Behar und Lora testen bereits einen Autoscooter. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Zwei Kinder sitzen im Autoscooter.
  Die drei Jungs freuen sich bereits aufs Wochenende, wenn die Wagen der Achterbahnen wieder durch ihre Schienen sausen. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Drei Kinder stehen mit dem Rücken zur Kamera vor einer Achterbahn.
  Die Pegasus-Bahn ist sehr beliebt, da sie sich um 360 Grad dreht. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Ein Junge steht mit dem Hinterkopf zur Kamera vor einer Achterbahn, die Pegasus heisst.
  Das Spiegellabyrinth zieht jedes Jahr viele Besuchende an. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Zwei Kinder stehen mit dem Hinterkopf zur Kamera vor dem Spiegellabyrinth.
Zweiter Halt: Das Riesenrad auf dem Münsterplatz

Von hier oben sieht man über ganz Basel! Die Chefin des Riesenrads, Wiebke Bruch, erzählt uns, wie teuer so ein Riesenrad ist und wie lange es dauert, bis es aufgebaut ist. Wir dürfen sogar einen Blick in die Steuerkabine werfen und sehen, wie das riesige Rad bedient wird.

Von untern fotografiert: Das Riesenrad auf dem Münsterplatz in Basel bei Sonnenschein.
Legende: Das Riesenrad ist 55 Meter hoch! SRF Kids / Damian Haas

Vom Münsterplatz aus sehen wir über die Stadt bis zum Messeplatz. Dort ragt der Turm des Kettenkarussells über die Häuser.

Zum Schluss treffen wir Manuel Staub vom Organisationskomitee der Herbstmesse. Er verrät uns: Die Basler Herbstmesse gibt es seit über 550 Jahren! So eine lange Tradition zu organisieren, ist gar nicht so einfach – aber es lohnt sich jedes Jahr aufs Neue.

Es kann los gehen

Jetzt wissen wir, wie viel Arbeit hinter der Herbstmesse steckt – und wie viel Technik, Planung und Herzblut nötig sind, damit wir Spass haben können. Wir freuen uns jetzt schon, wenn die Herbstmesse ihre Tore öffnet.

Auf dem Münsterplatz

  Das ist Manuel Staub. Er kennt sich richtig gut aus mit der Herbstmesse Basel. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Ein Mädchen interviewt den Leiter der Basler-Herbstmesse vor einer Achterbahn.
  Das Riesenrad auf dem Münsterplatz ist beliebt bei Jung und Alt. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Die Leiterin des Riesenrads und ein Kind laufen vor den Gondeln des Riesenrads durch.
  Mit diesen Knöpfen steuern die Betreiber das Riesenrad. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Ein Kind und ein Betreiber des Riesenrads stehen vor der Konsole, die das Riesenrad steuert..
  Hier siehst du die Chefin des Riesenrads, Wiebke Bruch. Bildquelle: SRF Kids / Damian Haas.
    Die Leiterin des Riesenrads sitzt mit einem Kind in einer Gondel des Riesenrads. Sie spricht ins SRF Kids Mikrofon.
Liebe Grüsse aus Basel

Box aufklappen Box zuklappen

Adele, Ahmadou, Anna, Aimar, Beyza, Behar, Luan, Fritz, Rayan, Linus, Taylor, Lora, Yared und Thea

Klassenfoto 6. Klasse aus Basel.
Legende: Die 6. Klasse aus Basel freut sich bereits auf die Herbstmesse. SRF Kids / Damian Haas

