1: Wann startet die 3. Staffel von «Tschugger»?

Die Polizeikomödie wird ab dem 19. November 2023 abends bei SRF 1 im Fernsehen ausgestrahlt. Ab dem Zeitpunkt stehen alle Episoden auch auf Play Suisse zur Verfügung. Die dritte Staffel von «Tschugger» wird in fünf Episoden ausgestrahlt.

2: Worum geht es in der 3. Staffel von «Tschugger»?

Bei den Walliser Tschuggern ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Dank einer Therapie hat sich Bax vom Tschugger-Dasein verabschiedet und sich in Bern mässig erfolgreich ein neues Leben als Smoothie-Kurier aufgebaut. Pirmin (Dragan Vujic) geniesst mit seiner Frau Regina (Lena Furrer) das Elterndasein.

Doch die Vergangenheit lässt ihnen keine Ruhe: Ein verstecktes Testament und zwei Morde zerstören den eingekehrten Frieden und wecken in Bax und Pirmin die schlummernden kriminalistischen Instinkte zu neuem Leben.

Wegen Mordverdachts gejagt, flieht Bax zurück ins Wallis und folgt den Spuren einer Verschwörung, die ihn und seine Freunde bis in den innersten Zirkel der Schweizer Geheimdienste führt.

Was ist in Staffel 1 und 2 passiert? Box aufklappen Box zuklappen Staffel 1: Der Walliser Kantonspolizist Bax verfolgt die Kleinst-Cannabis-Dealer Juni und Valmira bereits seit einiger Zeit. Als er erfährt, dass Bauunternehmer Fricker Juni 10'000 Franken für einen Auftrag anbietet, startet Bax eine Undercover-Aktion. Dabei schickt er den schüchternen Praktikanten Smetterling mit einer Drohne zu den Dealern, um sie zu unterstützen. Die Situation gerät ausser Kontrolle. Auf dem Präsidium sorgt die Ankunft von Bundespolizistin Annette Brotz für Unruhe. Die Walliser Cops vermuten, dass sie überwacht werden, da sie einige Geheimnisse hüten. Staffel 2: Bax und Pirmin sind einer Verschwörung auf der Spur. Doch keiner glaubt ihnen. Wegen seiner Ermittlungsmethoden ist Bax bald selbst auf der Flucht. Längst ist auch Bundespolizistin Annette vor Ort. Sie ist eigentlich da, um die Arbeit der Polizeistation zu durchleuchten, droht Bax und Pirmin jedoch den Rang abzulaufen. Der lokale Polizeichef Biffiger zeigt sich vordergründig kooperativ, aber sein Herz schlägt für seine Mannschaft. Er weiss aus Erfahrung, dass nicht allem aus Bern zu trauen ist.

3: Wo finde ich den Trailer zur dritten Staffel von «Tschugger»?

00:26 Video Trailer zu «Tschugger» – Die dritte Staffel Aus Programmhinweis vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

4: Was bedeutet das Wort «Tschugger»?

«Tschugger» heisst so viel wie Späher und stammt aus dem Rotwelschen, einst eine Art Geheimsprache der gesellschaftlich Ausgegrenzten. Entgegen der weit verbreiteten Volksmeinung hat der Begriff wahrscheinlich nichts mit der fast gleichnamigen Gemeinde Tschugg im Berner Seeland zu tun. Sprachwissenschaftler halten diese Wortähnlichkeit für zufällig.

Audio Rotwelsch 02:55 min, aus 100 Sekunden Wissen vom 27.11.2014. Bild: flickr / Flussgeschichten abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Die Basler Polizei liefert auf ihrer Website sogar eine Begriffsklärung. In der Rheinstadt heisst das allerdings «Schugger». Lange galt «Tschugger» als Schimpfwort und Beamtenbeleidigung. Mittlerweile nehmen es die Polizisten und Polizistinnen meist gelassen, wenn man sie so nennt.

5: Gibt es Behind the Scenes Material vom «Tschugger»-Dreh?

1 / 5 Legende: David Constantin als Bax und Arsène Junior Page als Juni erhaschen einen ersten Blick. SRF/Dominic Steinmann 2 / 5 Legende: Zwei Tschugger ausser Gefecht, oder?! SRF/Dominic Steinmann 3 / 5 Legende: Mit Kind, aber ohne Kegel: Dragan Vujic als Pirmin. SRF/Dominic Steinmann 4 / 5 Legende: Hände hoch! Annalena Miano als Valmira. SRF/Dominic Steinmann 5 / 5 Legende: The Danh Ho als Peter, Regisseur Johannes Bachmann, David Constantin als Bax, Dragan Vujic als Pirmin und Ida Häfliger als Ida. SRF/Dominic Steinmann

6: Wo wurde die Serie gedreht?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von «Tschugger» fanden in den Kantonen Wallis, Zürich und Bern statt. Vor allem in der Bundesstadt ging es rund: Gedreht wurde auf der Kleinen Schanze, im Schwellenmätteli, in der Postgasse, auf der Untertorbrücke und im Märit auf dem Bundesplatz.

7: Welcher Dialekt wird in «Tschugger» gesprochen?

Fast alle Figuren der Mundartserie sprechen Walliserdeutsch. Ein Dialektcoach war daher am Set nicht notwendig. Die Dialoge von «Tschugger» wurden zuerst auf Hochdeutsch geschrieben und dann auf Mundart übersetzt.

02:52 Video Die Geheimnisse des Walliserdeutsch Aus Dini Mundart vom 31.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

8: Wer sind die Schauspielenden bei «Tschugger»?

David Constantin verkörpert den Protagonisten, den Kantonspolizisten Johannes «Bax» Schmidhalter. Dragan Vujic spielt erneut Kommissar Pirmin.

Zudem ist Anna Rossinelli als Bundespolizistin Annette im Einsatz. Und auch der schusselige Praktikant Smetterling (Cédric Schild) ist wieder am Start.

9: Wer führte bei «Tschugger» Regie?

Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur bei der dritten Staffel ist erneut der Walliser David Constantin. Den Regiestuhl teilt sich Constantin mit dem Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor Johannes Bachmann.

10: Wo kann man die ersten beiden Staffeln von «Tschugger» sehen?

Auf Play Suisse stehen die zehn Episoden der ersten beiden Staffeln der Polizeikomödie zur Verfügung.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF An folgenden Tagen können Sie die dritte Staffel von «Tschugger» erstmalig bei SRF 1 im TV sehen: Sonntag, 19.11.2023 um 20:05 Uhr: Folgen 1 und 2

um 20:05 Uhr: Folgen 1 und 2 Sonntag, 26.11.2023 um 21:45 Uhr: Folgen 3 und 4

um 21:45 Uhr: Folgen 3 und 4 Sonntag, 3.12.2023 um 22:20 Uhr: Folge 5 Alle Episoden sind zudem ab dem 19.11.2023 abends auf Play Suisse verfügbar.