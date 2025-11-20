Saudi-Arabien investiert massiv in Games: Es kauft Gamestudios, veranstaltet E-Sport-Events und investiert Milliarden in eine eigene Industrie. Welche Absichten verfolgt das Regime?

Im September hat Saudi-Arabien den Game-Riesen EA («Fifa», «Sims») gekauft, für sagenhafte 55 Milliarden. Und diese Woche hat Entwickler Ubisoft Zusatzinhalte für die beliebte Spielreihe «Assassin’s Creed» herausgebracht – gratis. Schauplatz: Al-Ula in Saudi-Arabien. Hinter diesen Schlagzeilen steckt eine Strategie.

Legende: Neuer Schauplatz Der Entwickler Ubisoft schenkt seinen Spielerinnen und Spielern ein weiteres Kapitel zum Game «Assasin's Creed». Ubisoft

Saudi-Arabien hat dank Erdöl sagenhaften Reichtum erlangt. Doch diese Quelle wird eines Tages versiegen, daher will das Regime die Wirtschaft diversifizieren: Unter anderem sollen Tourismus und Unterhaltungsindustrie wachsen.

Ein besonderer Fokus liegt auf den Games: Bis 2030 will Saudi-Arabien 39'000 Jobs in der Game-Industrie schaffen und 30 international erfolgreiche Games herausbringen. Dafür ist ein Budget von 38 Milliarden US-Dollar eingeplant, das in eigene und ausländische Studios investiert wird.

Bilanz nach drei Jahren Gaming-Offensive Box aufklappen Box zuklappen Legende: In Sanddünen Auto fahren: Ein Beispiel für ein Handy-Game aus Saudi-Arabien. UMX Studio Anfang 2022 hat Saudi-Arabien seine Gaming-Offensive gestartet und ist seither auf Einkaufstour. Bei den eigenen Games lässt der Erfolg jedoch auf sich warten: Saudi-Arabien verweist auf ein Game, das es sogar selbst als recht erfolglos bezeichnet, und ein weiteres, das zwar ganz passabel wäre, jedoch schon vor sieben Jahren erschienen ist. Schaut man sich bei den einheimischen Spielstudios um, trifft man vor allem auf Handy-Games von durchschnittlicher bis schlechter Qualität. Erst ein einziges gutes Game ist seit Anfang des Projekts aus Saudi-Arabien gekommen: «Bahamut» von einem kleinen Indie-Studio. Ein hübsches, aber kleines Spiel.

Bereits jetzt hat Saudi-Arabien Minderheitsbeteiligungen in fast allen grösseren Spielentwicklern. Gekauft haben die Saudis bereits Scopely, einen Mobile-Game-Publisher aus den USA, Pokémon Go und jetzt eben den Game-Riesen EA (die Übernahme soll 2027 erfolgen).

E-Sportswashing

Ein besonderes Augenmerk des Saudi-Regimes liegt auf dem E-Sport, also den Games, die kompetitiv gespielt werden. Durch Akquisitionen beherrscht Saudi-Arabien bereits 40 Prozent der Branche und organisiert verschiedene extravagante Events.

Legende: Esports World Cup 2025 in Riad Während der E-Sports-«Weltmeisterschaft» in Saudi-Arabien wetteiferten Teams in rund zwei Dutzend Disziplinen – darunter «Call of Duty», «Valorant», «Tekken» und Schach – mehrere Wochen lang um Ruhm, Ehre und den Preispool von 70 Millionen US-Dollar. IMAGO/Xinhua

Seit letztem Jahr veranstaltet Saudi-Arabien einen E-Sport «World Cup». Ab nächstem Jahr soll ein «Nations Cup» hinzukommen, an dem sich nicht Vereine, sondern Länder messen.

Doch kein E-Sport-Olympia in Saudi-Arabien Box aufklappen Box zuklappen Das Olympische Komitee wollte ab 2027 zwölf Jahre lang in Saudi-Arabien eine neue E-Sport-Olympiade austragen. Dieser Vertrag wurde jedoch im Oktober aufgelöst: Die Vorstellungen seien nicht vereinbar gewesen. Einerseits soll es darum gegangen sein, dass die bestehenden E-Sport-Verbände hätten involviert werden müssen. Darauf wollte Saudi-Arabien verzichten. Eine Rolle könnten auch die Inklusionsvorschriften des Olympischen Komitees gespielt haben – unter anderem wird verlangt, dass jede Organisation auch Frauen in Führungsrollen haben muss. Und zuletzt könnte auch das Verständnis des Begriffs E-Sport ein Problem gewesen sein. Während das Olympische Komitee lieber Spiele haben möchte, die traditionellen Sport imitieren, ist der Kronprinz persönlich ein Fan von «echtem» E-Sport wie «Counter-Strike» oder «Dota».

Damit schlägt Saudi-Arabien mehrere Fliegen mit einer Klappe: Genau wie beim Fussball, Tennis oder Golf geht es darum, dass internationale Fans Saudi-Arabien mit etwas Positivem in Verbindung bringen statt mit Repression und Gräueltaten. Auch im Inland helfen die Anlässe dem Regime: Das Volk wird wie bei den alten Römern mit Brot und Spielen bei Laune gehalten.

Zugleich profitiert die aufstrebende Tourismusindustrie von den wochenlangen Anlässen mit Massen internationaler Besucher. Und nicht zuletzt profitiert Kronprinz Mohammed bin Salman persönlich – denn er ist grosser Game- und E-Sport-Fan.

Games als Kulturgut

Doch der vielleicht grösste Vorteil einer eigenen Game-Industrie: Games sind ein Kulturgut, genau wie Bücher und Filme. Im Gegensatz zu einem Film können Games viel mehr Tiefe haben.

In einem Rollenspiel wie «Assassin’s Creed» verbringen Spielerinnen und Spieler locker über 50 Stunden, in denen sie die Geschichte und Kultur einer Gegend kennenlernen. Der Ort und seine Bevölkerung wird mit starken Emotionen verknüpft – die wohl auf das Image des Regimes abfärben sollen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. «Assassin's Creed: Revelations». Die Assassins-Creed-Reihe spielt jeweils an einem historischen Ort – hier zum Beispiel im Konstantinopel, respektive Istanbul, des 16. Jahrhundert. Als «Assassine» bekämpft man eine böse Organisation und entdeckt dabei Geschichte und Architektur des Orts, klettert auf Dächern umher und schliesst Freundschaft mit historischen Charakteren. Bildquelle: Ubisoft. 1 / 4 Legende: «Assassin's Creed: Revelations» Die Assassins-Creed-Reihe spielt jeweils an einem historischen Ort – hier zum Beispiel im Konstantinopel, respektive Istanbul, des 16. Jahrhundert. Als «Assassine» bekämpft man eine böse Organisation und entdeckt dabei Geschichte und Architektur des Orts, klettert auf Dächern umher und schliesst Freundschaft mit historischen Charakteren. Ubisoft

Bild 2 von 4. «Black Myth: Wukong». 2024 brachte China sein erstes grosses Computerspiel heraus, das ein voller Erfolg war. Darin geht es um die Mythen und Sagen rund um den Affengott «Wukong». Nebenbei in Szene gesetzt werden Touristenziele wie Berge und Tempel. Bildquelle: Steam. 2 / 4 Legende: «Black Myth: Wukong» 2024 brachte China sein erstes grosses Computerspiel heraus, das ein voller Erfolg war. Darin geht es um die Mythen und Sagen rund um den Affengott «Wukong». Nebenbei in Szene gesetzt werden Touristenziele wie Berge und Tempel. Steam

Bild 3 von 4. «Assassin's Creed: Mirage – Tal der Erinnerungen». «Mirage» spielt im Baghdad des 9. Jahrhunderts. Zwei Jahre nach Erscheinen des Spiels kommt nun überraschend weiteres Kapitel heraus, ein sogenanntes «DLC», in dem der Protagonist auch noch Al-Ula in Saudi-Arabien entdecken kann. Bildquelle: Ubisoft/Youtube. 3 / 4 Legende: «Assassin's Creed: Mirage – Tal der Erinnerungen» «Mirage» spielt im Baghdad des 9. Jahrhunderts. Zwei Jahre nach Erscheinen des Spiels kommt nun überraschend weiteres Kapitel heraus, ein sogenanntes «DLC», in dem der Protagonist auch noch Al-Ula in Saudi-Arabien entdecken kann. Ubisoft/Youtube

Bild 4 von 4. Das echte Al-Ula. Ob das Spiel von Saudi-Arabien finanziert wurde, ist nicht klar – die Geschäftsleitung von Ubisoft hat es nicht bestätigt. Klar ist: Saudi-Arabien hätte gerne mehr Touristen im Unesco-Weltkulturbe Al-Ula – Luxushotels mit Swimmingpool und Zipline stehen bereit. Bildquelle: IMAGO/robertharding. 4 / 4 Legende: Das echte Al-Ula Ob das Spiel von Saudi-Arabien finanziert wurde, ist nicht klar – die Geschäftsleitung von Ubisoft hat es nicht bestätigt. Klar ist: Saudi-Arabien hätte gerne mehr Touristen im Unesco-Weltkulturbe Al-Ula – Luxushotels mit Swimmingpool und Zipline stehen bereit. IMAGO/robertharding Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das kulturelle Kapital der Games liegt bislang zum grössten Teil in den Händen der USA, gefolgt von Japan und China. Aus dem Nahen Osten kommen so gut wie keine Games, obwohl die junge Bevölkerung der Region sehr gerne spielt. Eine Game-Industrie wäre ihre Chance, Kultur, Identität und Kreativität im neuen Medium zu verarbeiten und Stimmen aus der Region hörbar zu machen – vielleicht sogar jene von Frauen.

Es könnte aber auch anders kommen. Kontrollieren autokratische Regime die Games, könnten Propaganda und Zensur die Folge sein. Statt Ausdruck der Kreativität und Identität könnten Games ein weiteres Mittel der Repression werden.