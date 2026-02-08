Blutrünstiger Vampir, vorbildliches Sozialwesen, Rächerin und Toleranz-Anwältin: Der Fledermaus wurden schon viele Rollen zugeschrieben. Ein Streifzug durch die Kulturgeschichte.

An jenem Sonntag herrscht Hochbetrieb in der Fledermaus-Notpflegestation im Zoo Zürich. Einmal pro Monat werden hier Findlinge, welche zu wenig Speck auf den Rippen haben, aus dem Winterschlaf geweckt und öffentlich mit Mehlwürmern gefüttert. «Jöö, wie härzig», sagt ein kleiner Bub und drückt sich die Nase platt an der Scheibe.

Organisiert wird die öffentliche Fütterung von der Stiftung Fledermausschutz, die aktuell auch die Veranstaltungsreihe «Ein Jahr im Zeichen der Fledermaus» durchführt – eine Art Charmeoffensive, um die Sympathie für die kleinen Säugetiere zu steigern.

Stiftung Fledermausschutz Box aufklappen Box zuklappen Die Stiftung setzt sich für den Schutz einheimischer Fledermäuse ein. Sie bildet ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die Fledermaus-Findlinge aufpäppeln und zurück in die Natur entlassen. Schweizweit gibt es Rund 70 Stellen, die sich mit Fledermausschutz beschäftigen. Diese betreuen auch ein Fledermausschutz-Nottelefon, wo verletzte Tiere oder Findlinge gemeldet werden können.

Fledermäuse leiden seit jeher unter einem hartnäckigen kulturellen Stigma. Wer nachts geräuschlos unterwegs ist, im Dunkeln jagt und sich verkehrt in Bäume hängt, erweckt instinktiv Unsicherheit, Misstrauen und Furcht. Kein Wunder, dass man sie früh mit düsteren Mächten und dem Teufel in Verbindung brachte.

«Monster der Dunkelheit»

So nagelten etwa die alten Römer Fledermäuse zur Abwehr dämonischer Einflüsse an Ställe – ein grausamer Brauch, der später auch zum Schutz vor Hexen dienen sollte. Fledermäuse seien Monster, die der Dunkelheit gewidmet seien, schrieb der Mainzer Erzbischof Hrabanus Maurus (circa 780) in seiner Enzyklopädie.

Auch die mittelalterliche Malerei trug das Ihrige zum negativen Image der Säugetiere bei. So wurden Dämonen, Hexen oder Teufelswesen gerne mit Fledermausflügeln ausgestattet.

Legende: Siehe da, ein Teufel mit Hörnern und Fledermausflügeln. (Fiammenghino, 17. Jahrhundert) Getty Images/Mondadori Portfolio

Doch neben jenen Stimmen, die die Fledermaus zum Sinnbild des Unheilvollen machten, existierten schon früh andere, naturkundlich geprägte Sichtweisen. So zeigte etwa Kirchenvater Basilius der Grosse im 4. Jahrhundert überraschende Sympathie für die Tiere – insbesondere für ihre Vorliebe, sich zum Schlafen eng aneinander zu kuscheln. Ihr Sozialverhalten sei vorbildlich für Menschen, schrieb er in einer Predigt.

Dracula – ein Fall für den Fledermausanwalt

Im 19. Jahrhundert erfuhren die Naturwissenschaften einen gewaltigen Aufschwung und so auch die neutrale Betrachtungen der Chiroptera (wie die Fledertiere auf Lateinisch heissen), etwa in Biologiebüchern mit mehr oder weniger genauen Zeichnungen und Lithografien.

Legende: Die Fledermaus aus dem «Dictionnaire d'histoire» von Charles d'Orbigny. (1849) iStock/The Palmer

In der Kunst allerdings hielt sich das zwiespältige Image der Fledermaus hartnäckig. Ein Beispiel dafür ist Johann Strauss' Operette «Die Fledermaus» (1879). Zwar tritt darin keine echte Fledermaus auf, doch dient das Tier als Sinnbild für nächtliche Verwandlung, Täuschung und Rache.

«Die Fledermaus» von Johann Strauss Box aufklappen Box zuklappen Der Titel der Operette verweist auf eine Vorgeschichte: Eine der Figuren, Dr. Falke, wurde von seinem Freund nach einem Maskenball im Fledermaus‑Kostüm betrunken auf einer Parkbank ausgesetzt. So wurde Falke zum Gespött der ganzen Stadt. Seitdem trägt er den Spitznamen «Die Fledermaus» und plant in der Operette eine raffinierte Rache.

Rufschädigung sondergleichen – eigentlich ein Fall für den Fledermausanwalt – betrieb der britische Autor Bram Stoker mit seinem Roman «Dracula» (1897). Darin will der transsilvanische Count Dracula, ein uralter Vampir, nach England übersiedeln, um dort neue Opfer zu finden. Dracula ist eng mit Fledermäusen verknüpft, weil er sich in eine solche verwandeln kann und oft von ihnen angekündigt oder begleitet wird.

Nach «Dracula» standen die scheuen Säugetiere unter Kollektivverdacht, blutrünstige Vampire zu sein, die jedem an die Gurgel wollen. Dabei ernähren sich von rund 1400 Fledermausarten weltweit nur gerade drei von tierischem Blut.

Für die junge Filmindustrie des frühen 20. Jahrhunderts war der Vampirmythos ein gefundenes Fressen. 1922 versenkte Max Schreck im ersten Vampirfilm «Nosferatu» seine spitzen Zähne im Hals einer holden Maid. Unzählige Adaptionen sollten folgen, die das Bild der blutsaugenden Fledermaus im kollektiven Gedächtnis verankerten.

Ausserdem bedient sich die Filmindustrie gerne Fledermäusen, um eine gruselige oder gefahrvolle Atmosphäre zu kreieren. Fledertiere triggern Urängste, weil sie sich schnell und unberechenbar bewegen. Flatternde Schatten und Schwärme, die plötzlich aus der Dunkelheit brechen, funktionieren filmisch extrem gut, ebenso wie Silhouetten vor dem Mond.

Batman – Rächer in Fledermausgewand

1939 erscheint der erste Batman-Comic. Bruce Wayne richtet sein ganzes Leben darauf aus, Gauner und Verbrecher zu jagen und wählt dafür ein Fledermauskostüm.

Legende: Wenn Batman auftritt, fürchten sich die Ganoven. «Detective Comics» No. 33, November 1939. DC Comics

«Es muss eine Kreatur der Nacht sein, schwarz, furchtbar», denkt Bruce Wayne, als er an einer Verkleidung herumsinniert. Schliesslich soll sein Auftritt Ganoven das Fürchten lehren. Gleichzeitig wird die Fledermaus in Gestalt Batmans zum Symbol eines Rächers, der für Recht und Ordnung und den Schutz der Schwachen einsteht.

Andere Kulturen, andere Fledermausdeutung Box aufklappen Box zuklappen Das Wort «Fu» bedeutet in Mandarin nicht nur «Fledermaus», sondern auch «Glück». Darum ist die Fledermaus in China ein Glücksymbol und positiv konnotiert. Die Darstellung von fünf fliegenden Fledermäusen (langes Leben, Reichtum, Gesundheit, Tugend und erfülltes Lebensende) ist tief in der chinesischen Kultur verankert und taucht häufig in Kunst und Dekor auf. Darstellungen aus der präkolumbianischen Moche-Kultur (circa 1. bis 7. Jahrhundert im heutigen Peru) zeigen, dass Fledertiere als Symbol für Fruchtbarkeit und Erneuerung galten. Zu Recht: Mit ihren Flügen helfen sie bei der Bestäubung von Pflanzen, und mit ihrem Kot verbreiten fruchtfressende Fledermäuse Samen. Zudem gilt Guano (die Abfallprodukte der Tiere) als guter Dünger.

Fremdartigkeit und «Othering»

Die westliche Kultur hat das üble Image der Fledermaus lange Zeit vor allem verstärkt. Erst das 20. Jahrhundert sollte das Zeitalter werden, in dem die Fledermaus eine Verschiebung der Zuschreibungen erlebt. «What is it like to be a bat?» fragt 1974 der amerikanische Philosoph Thomas Nagel in einem Aufsatz. Seine Schlussfolgerung: Objektive Wissenschaft kann die subjektive Perspektive nie vollständig einfangen. Wir können schlichtweg nicht wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein.

Was ist Othering? Box aufklappen Box zuklappen Othering bezeichnet den Prozess, durch den Menschen oder Gruppen als «anders», «fremd» oder «nicht zu uns gehörig» konstruiert werden. Es ist kein neutraler Begriff, sondern beschreibt eine soziale und oft machtgeladene Unterscheidung. Tiere werden oft als minderwertig dargestellt, was Distanz schafft und eine bestimmte Behandlung legitimiert. Im Fall der Fledermaus heisst dies, dass sie darauf reduziert wird, ein unheimliches Nachtwesen zu sein und Krankheiten zu übertragen.

Nagels Text gilt heute als Meilenstein, weil er die moderne Debatte über Subjektivität entscheidend mitprägte. Die Wahl für seinen Text war auf die Fledermaus gefallen, weil deren Sinneswelt – insbesondere die Echo-Ortung – den Menschen grundlegend unvertraut ist. Somit wird sie im 20. Jahrhundert zum Symbol für Fremdartigkeit. An ihr wird verdeutlicht, wie Zuschreibungen und «Othering» funktionieren.

Legende: Klein und zerbrechlich: «Crashed Bat» der Künstlerin Kiki Smith. (1998) Tom Barratt/Pace Gallery

Auch die deutsch-amerikanische Künstlerin Kiki Smith machte in ihrer Ausstellung «Bat» (2000) im Witney Museum in New York die Fledermaus zur Projektionsfläche für Andersheit. Gleichzeitig betont die Künstlerin die Verletzlichkeit der Tiere.

Star in Kinderbüchern

In den letzten Jahren hat die Fledermaus aus unerwarteter Ecke Schützenhilfe erhalten: von Kinderbüchern. Die Andersheit der Fledermaus erweist sich hier als Steilvorlage, um Themen wie Zugehörigkeit, Identität und Toleranz zu thematisieren und die Kinder gleichzeitig für Umweltprobleme und Artenschutz zu sensibilisieren.

In Tomi Ungerers «Rufus, die farbige Fledermaus» (1980) entdeckt beispielsweise eine kleine Fledermaus ein Freiluftkino und damit die Welt der Farben. Fortan fliegt sie tagsüber, muss aber Sonnenbrille tragen und Tabletten gegen Kopfschmerzen nehmen. Als sie eines Tages einen Schwarz-Weiss-Film sieht, bekommt sie Heimweh und kehrt nach Hause zurück.

Legende: Die Fledermaus im Kinderbuch: Stellaluna, ein herziges Flughund-Mädchen, erlebt Anderssein und Freundschaft. Janell Cannon/Wikimedia Commons

Im Bilderbuch «Stellaluna» (1993) von Janell Cannon wird ein Flughund-Mädchen von der Mama getrennt, landet im Nest von Vögeln und wird von diesen grossgezogen. Obwohl sich Stellaluna bemüht, merkt sie, dass sie anders ist. Schlussendlich lernen beide Seiten, dass man verschieden sein kann und sich trotzdem mögen darf.

Fledermäuse – Tiere (fast) wie wir Box aufklappen Box zuklappen Im Frühling gebären die Weibchen ein Jungtier, dieses kommt nackt, blind und fluguntüchtig zur Welt und klammert sich mit den Füssen und Milchzähnen an die Mama.

Je nach Art sind die Jungtiere nach drei bis sechs Wochen flugtüchtig – 70 Prozent überleben allerdings den ersten Winter nicht.

Fledermäuse verfügen über ein Echo-Ortungssytem, das es ihnen ermöglicht, in der Dunkelheit zu fliegen.

Die 30 Fledermausarten, die in der Schweiz heimisch sind, ernähren sich von Insekten und leisten einen wichtigen Beitrag zur Schädlingsbekämpfung.

Zwei Drittel der 30 Arten sind akut bedroht.

Die Fledermaus war schon vieles: Teufelsbegleiterin, Sozialwesen, blutrünstiger Vampir, Kunst-Objekt und Toleranz-Anwältin. Den Findlingen in der Notfallstation dürfte ihr Ruf herzlich egal sein – Hauptsache, es gibt einen Mehlwurm. Denn am Ende sind Fledermäuse vor allem eines: geschützte Säugetiere, deren Lebensraum zusehends vom Menschen bedroht wird.