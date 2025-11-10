Alpenfledermaus Neue Fledermausart in Luzern entdeckt

In Luzern sind erstmals Alpenfledermäuse entdeckt worden.

Sie wurden im Rahmen des Mitmachprojekts «Stadt Wild Tiere» gesichtet, wie die Stadt Luzern mitteilte.

Die Art sei bislang vor allem im Tessin und im Wallis heimisch, breite sich aber immer weiter nach Norden aus.

Im Projekt nahmen 140 Freiwillige zwischen Mai und August 2025 an 120 Standorten rund 25'000 Fledermausrufe auf. Expertinnen und Experten werteten die Aufnahmen aus und konnten zehn Fledermausarten nachweisen, darunter die Alpenfledermaus als überraschenden Neufund. «Dass sie bereits in Luzern angekommen ist, war nicht bekannt», hiess es in der Mitteilung.

Legende: Die Alpenfledermaus gilt als potenziell gefährdet. Die Sichtung in Luzern ist eine kleine Sensation. IMAGO/blickwinkel

Letzte Woche gaben auch die Basler Behörden bekannt, dass in der Stadt Basel erstmals eine Alpenfledermaus auftauchte. Das Tier wurde am Centralbahnplatz verletzt aufgefunden.

Neben der Alpenfledermaus wurden in der Stadt Luzern sechs Arten mit «nationaler Priorität» festgestellt, etwa Mücken-, Langohr- und Zweifarbfledermäuse. Besonders erfreulich sei auch der Nachweis lichtempfindlicher Arten wie der Grossen Wasserfledermaus, hiess es. Das sei ein Hinweis auf die Wirkung der städtischen Massnahmen gegen Lichtverschmutzung, so die Behörde.