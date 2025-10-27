 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Handelte das Metropolitan Museum mit Nazi-Beute?

27.10.2025, 09:55

  • Das Museum sagt, es habe damals keine Ahnung gehabt
  • Ab heute kann Nemos Basler ESC-Bühnendress ersteigert werden
  • Museumsdirektorinnen und -direktoren zeigen sich solidarisch
  • Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört
  • Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen
  • Pariser Louvre verlegt Juwelen in Zentralbank

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 28.10.2025, 08:00 Uhr

