Ausserdem wurde heute von der Schweizer Bischofskonferenz bekannt gegeben, dass der Vatikan grünes Licht gab, um ein nationales kirchliches Strafgericht zu schaffen. Die Apostolische Signatur habe das «nihil obstat» (lat. für «es steht nichts entgegen») erteilt.

Im Herbst 2023, im Nachgang der Missbrauchsstudie, wurde die Forderung nach einem nationalen Kirchengericht laut. Es soll bei der Aufarbeitung von sexueller Gewalt im kirchlichen Umfeld helfen. So könnten beispielsweise innerkirchliche Straf- und Disziplinarmassnahmen ausgesprochen werden, die bislang in langwierigen Prozessen über Rom liefen, etwa ein Berufsverbot für Missbrauchstäter oder dass ein Priester aus dem Klerikerstand enthoben wird. Weltliche Gerichte regeln solche Massnahmen in der Regel nicht. Das Kirchengericht stellt also keine Paralleljustiz dar.

Im Frühling dieses Jahr signalisierte Papst Franziskus bereits seine Zustimmung für ein nationales Gericht. Nun bereitet eine aus Fachleuten bestehende Arbeitsgruppe unter der Leitung des Churer Bischofs Joseph Bonnemain die Statuten bzw. das Errichtungsdekret des Gerichts vor.