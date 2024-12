Legende: Der 14. Dalai Lama (unten) wird bereits als Kind nach Lhasa gebracht, um dort die religiösen Schriften auswendig zu lernen. Ascot Elite Entertainment Group

Seit über 60 Jahren setzt sich das Oberhaupt des tibetischen Buddhismus für sein Volk ein, das von Chinas Politik unterdrückt wird. Der Film «Wisdom of Happiness» zeichnet nicht nur die Geschichte dieser Unterdrückung nach, sondern auch die Lebensgeschichte dieses Menschen, der bereits im frühen Kindsalter als Wiedergeburt des Dalai Lama erkannt wird.

Der Film wartet nebst bewusst repetitiven Belehrungen mit Archivmaterial auf, das den Dalai Lama unter anderem als jungen Mann zeigt, wie er im Schnee herumtollt, oder als Baby zusammen mit seiner Mutter, einer Analphabetin und armen Bäuerin.

Das schweizerische Regie- und Autorenduo Barbara Miller und Philip Delaquis sowie der Fotojournalist Manuel Bauer, haben für diesen Film mit Richard Gere und dem amerikanischen Regisseur Oren Moverman zusammengearbeitet. Entstanden ist nicht nur eine Hommage an den 14. Dalai Lama, sondern auch ein Plädoyer für Hoffnung in einer Welt, in der ebendiese mühsam gesucht werden muss.