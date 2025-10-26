Eine Woche nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es zwei Festnahmen gegeben. Das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft.

Nach Diebstahl im Louvre: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Eine Polizeirazzia, die am Samstagabend im Rahmen der Ermittlungen zum Diebstahl im Louvre durchgeführt wurde, führte zur Festnahme von zwei Personen. Nach Informationen von «Le Parisien» sollen die Festgenommenen zu einer vierköpfigen Bande gehören, die Mithilfe eines Lastenaufzugs neun Schmuckstücke im Wert von rund 88 Millionen Euro aus dem Museum gestohlen hatte.

Die beiden festgenommenen Männer stammen laut Angaben der Pariser Tageszeitung aus Seine-Saint-Denis, einem Vorort nördlich von Paris.

Legende: Über diesen Lift sind die Täter eingestiegen. Keystone/AP/Alexander Turnbull

Die Ermittler haben die beiden Personen seit Tagen überwacht. Als sie feststellten, dass einer der beiden ins Ausland fliehen wollte, offenbar nach Algerien, nahmen sie die Verfolgung auf und setzen ihn am Pariser Flughafen Roissy-Charles de Gaulle fest. Unmittelbar danach wurde auch sein Komplize in der Region Paris festgenommen.

Festgenommene sind offenbar Auftragskriminelle

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei vorbestrafte Personen, die der Polizei wegen Diebstahls bekannt sind. Es soll sich um erfahrene Diebe handeln – mit dem Profil von Auftragskriminellen. Die beiden Festgenommenen wurden in die Räumlichkeiten der Kriminalpolizei gebracht, wo sie bis zu 96 Stunden in Gewahrsam bleiben können.

Die Ermittlungen zur Identifizierung der anderen Komplizen und der Organisation, die den spektakulären Raubüberfall mit weltweiter Resonanz in die Wege geleitet hat, dauern an.

Diese Schmuckstücke wurden aus dem Louvre gestohlen

Die Täter erbeuteten zunächst die Krone der Kaiserin Eugénie (1826–1920). Doch sie wurde später beschädigt in der Nähe des Louvre gefunden.

Auch weg: Die Schmuckkombination der Königinnen Marie Amélie (1782–1866) und Hortense (1783–1837) – ein prächtiges Schmuckset aus Diamanten und Saphiren.

Zu den gestohlenen Schmuckstücken dieser Kollektion gehören dieses reich besetzte Collier …

… und wertvolle Ohrringe.

Die Halskette aus der Smaragd-Parure der Kaiserin Marie-Louise (Anfang 19. Jahrhundert) besteht aus grossen Smaragden im napoleonischen Empire-Stil.

Neben dem Collier wurden auch diese Ohrringe aus demselben Set entwendet.

Auch ein mit Diamanten und Edelsteinen besetztes Diadem der Kaiserin Eugénie (1826–1920) ist verschwunden …

… zusammen mit der zugehörigen Brosche, die kunstvoll aus Diamanten gefertigt wurde.

Zuletzt fiel diese Diamantbrosche von Kaiserin Eugénie, typisch für den luxuriösen Stil des Zweiten Französischen Kaiserreichs, den Dieben zum Opfer.

Der spektakuläre Fall hatte auch eine Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen im Louvre ausgelöst. Der Louvre gilt als das meistbesuchte Museum der Welt. Dort ist auch Leonardo da Vincis weltberühmte Mona Lisa ausgestellt. Das Museum ist seit Mittwoch wieder fürs Publikum geöffnet – mit Ausnahme der Galerie d’Apollon, wo sich der Diebstahl ereignet hatte.