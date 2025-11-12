Künstliche Intelligenz zieht ein in unsere visuelle Kultur, verändert unsere Wahrnehmung und damit unsere Realität. Die Ausstellung «New Realities» im Stadtmuseum Aarau entführt Besuchende in eine Bilderwelt, in der sich zwei zentrale Fragen stellen: Was ist echt? Und warum ist das von Belang?

«New Realities» erscheint wie eine gewöhnliche Fotoausstellung. Die Bilder wirken auf den ersten Blick vertraut, erinnern an stilisierte Modefotografien oder an den Fotorealismus von John Baeder. Bei genauerem Hinsehen aber kippt die Illusion: Schriftzüge bestehen aus nicht-existierenden Buchstaben, Körperteile wirken seltsam verrenkt.

Legende: Kafi Halb-Halb? Die KI-generierte Nähkaffeemaschine ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein – und doch voller Seltsamkeiten, wie dem Blindtext auf dem Kaffeebecher und dem augenzwinkernden «Veritas»-Schriftzug. KI-Bild: Maren Burghard

Geräte sind unvollständig oder aus scheinbar unvereinbaren Elementen zusammengesetzt – absurde, surrealistische Konstrukte: eine grüne Nähkaffeemaschine, eine Plattenspieler-Schreibmaschinen-Kamera, ein analoges Telefon ohne Sprechmuschel. Daneben hängen aalglatte Portraits von überhöhter Schönheit oder irritierender Perfektion.

Glitches als Stilmittel

Die visuellen Irritationen in den Bildern sind kein Zufall. Die deutsche Digital-Kuratorin Maren Burghard hat die Bilder nicht fotografisch oder malerisch erschaffen, sondern zusammen mit KI-Bildgeneratoren. Burghards Werke zeigen, wie KI-Modelle kollektive Vorstellungen verarbeiten und daraus neue Imaginationen kreieren. KI-Modelle interpretieren algorithmisch unsere visuelle Kultur – und machen dabei auch Fehler.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Seidenglatte Haut, perfektes Haar, stilvolle Geräte: KI weiss, optische Perfektion zu liefern – und setzt damit auch neue Standards. Bildquelle: KI-Bild: Maren Burghard. 1 / 5 Legende: Seidenglatte Haut, perfektes Haar, stilvolle Geräte: KI weiss, optische Perfektion zu liefern – und setzt damit auch neue Standards. KI-Bild: Maren Burghard

Bild 2 von 5. Dabei nimmt es die Künstliche Intelligenz im Detail dann nicht ganz so genau mit dem Abbild unserer Realität. Solche «Bildstörungen», wie hier an Text und Ziffern, kennen wir von der KI. Bildquelle: KI-Bild: Maren Burghard. 2 / 5 Legende: Dabei nimmt es die Künstliche Intelligenz im Detail dann nicht ganz so genau mit dem Abbild unserer Realität. Solche «Bildstörungen», wie hier an Text und Ziffern, kennen wir von der KI. KI-Bild: Maren Burghard

Bild 3 von 5. In anderen Darstellungen sind die Irritationen in den Bildern nur marginal – und machen einen Teil der Bildästhetik aus. Was erscheint Ihnen in diesen Bild als unwirklich? Bildquelle: KI-Bild: Maren Burghard. 3 / 5 Legende: In anderen Darstellungen sind die Irritationen in den Bildern nur marginal – und machen einen Teil der Bildästhetik aus. Was erscheint Ihnen in diesen Bild als unwirklich? KI-Bild: Maren Burghard

Bild 4 von 5. Was wäre wenn? Das KI-Bild «Erinnerungssysteme» vereint bekannte Wiedergabe-Technologien und lässt grübeln: Wäre es gut, so etwas zu haben oder haben wir es bereits, in anderer Form? Bildquelle: KI-Bild: Maren Burghard. 4 / 5 Legende: Was wäre wenn? Das KI-Bild «Erinnerungssysteme» vereint bekannte Wiedergabe-Technologien und lässt grübeln: Wäre es gut, so etwas zu haben oder haben wir es bereits, in anderer Form? KI-Bild: Maren Burghard

Bild 5 von 5. Zum Schluss noch etwas fürs Auge. Oder den Magen? KI-generierte Bilder können schon ein wenig gruseln – wie auch echte Speisen mitunter …. Bildquelle: KI-Bild: Maren Burghard. 5 / 5 Legende: Zum Schluss noch etwas fürs Auge. Oder den Magen? KI-generierte Bilder können schon ein wenig gruseln – wie auch echte Speisen mitunter … KI-Bild: Maren Burghard Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Manche dieser «Glitches» (Bildstörungen) stammen aus den frühen Tagen der KI, andere werden bewusst in die Bilder eingearbeitet. Sie werfen Fragen auf bezüglich der Vertrauenswürdigkeit des Betrachteten: Wie echt ist das Bild? Was ist der Wert des «Echten» überhaupt?

Und was, wenn der Fake komplett neue Sichtweisen auf das Echte ermöglicht und dadurch unsere Realität verändert? Ist dann nicht die Basis des Echten der Fake? Was heisst das in Bezug auf die Art und Weise, wie wir das Echte und das Fake auseinanderhalten? Und warum wollen oder sollen wir das überhaupt tun?

Legende: Ein Bild wie aus dem Lehrbuch. Spielt es dann überhaupt eine Rolle, dass es kein echtes Foto ist? KI-Bild: Maren Burghard

Das Bilderspiel mit KI ist mehr als Spielerei

Die Ausstellung «New Realities» ist mehr als ein ästhetisches Experiment. Sie zeichnet den Aufstieg einer Technologie nach, die, kreativ genutzt, zum Werkzeug wird, mit dem sich die Welt neu denken und gestalten lässt. Andererseits wird auch klar: Realität und Simulation sind in naher Zukunft kaum mehr auseinanderzuhalten. Ohne kritischen Blick aufs Bild verstehen wir bald die Welt nicht mehr.