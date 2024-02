Die Kunstvermittlerin wurde 1947 in Basel geboren.

Die Restauratorin, Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin, Herausgeberin und Veranstalterin ihre Fussabdrücke am Zürcher Kunsthaus oder am Zentrum Paul Klee hinterlassen. 1996 war sie Ko-Kuratorin der Ausstellung «Meret Oppenheim: Beyond the Teacup» am Guggenheim Museum in New York. Oder 2009: Als Kuratorin hat sie damals den Künstler Sigmar Polke bei der Umsetzung der Fenster im Zürcher Grossmünster begleitet.

Darüber hinaus hat sie in Mendrisio unterrichtet und war Kuratorin am Novartis Campus in Basel. Heute lebt sie in Zürich.