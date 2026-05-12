Was, wenn künstliche Intelligenz plötzlich in der Lage wäre, bessere Kunstwerke hervorzubringen als menschliche Fantasie und Kreativität? Diese Frage steht am Ursprung von Markus Orths’ aktuellem Roman «Die Enthusiasten».

Der Gedanke, dass es eines Tages möglich sein wird, grosse Kunstwerke mittels KI zu erschaffen, hat tatsächlich etwas Beunruhigendes.

Nicht, dass es nicht interessant wäre, eine 42. Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören oder einen brandneuen Shakespeare zu sehen. Aber der Gedanke, dass es dann die Kunst als Ausdrucksmöglichkeit von Menschen oder Begegnungsmöglichkeit von Menschen untereinander schlicht nicht mehr geben würde, ist das Schockierende.

Jedenfalls für den Schriftsteller Markus Orths, der Vergleichbares in seinem aktuellen Roman «Die Enthusiasten» durchspielt.

Passend zum Thema KI und Literatur Droht der Literatur wegen KI der Untergang?

Ein verschollenes Meisterwerk

In dem Buch erhält ein Literaturwissenschaftler namens Vince Bär im kleinen englischen Dörfchen «Coxwold» das Angebot: Für nur 150'000 Pfund kann er einen neuen, bisher verschollen geglaubten zehnten Band aus Laurence Sternes epochalem Werk «Leben und Ansichten von Tristram Shandy. Gentleman» erwerben.

Legende: «Tristram Shandy» vom gefeierten Autoren Laurence Sterne (1713–1768) umfasst neun Bände, die zwischen 1759 und 1767 veröffentlicht wurden. Die erste deutsche Übersetzung erschien bereits 1769. (Illustration zum Roman) J. Bretherton/British cartoon collection/Wikimedia Commons

Das Angebot ist mehr als verlockend. Denn Laurence Sterne gehört seit dem 18. Jahrhundert zu den Kultautoren, die bis heute eine treue Fangemeinde um sich scharen. Zu den Enthusiasten gehörten Goethe und Nietzsche da genauso zu wie eine ganze Menge heutiger Nerds, die Jahr für Jahr am 18. März nach Coxwold pilgern, um an Sternes Grab dessen Todestag zu begehen.

Zu ihnen gehört auch Markus Orths’ Protagonist Vince Bär, der am 18. März 2018, also genau am 250. Todestag des Meisters Sterne besagtes Angebot erhält – das sich dann aber doch als KI-generierte Fälschung entpuppt. Allerdings als eine so gut gemachte, dass sogar der Fachmann Vince Bär selbst sie für echt gehalten hat.

Für eine lebendige Literatur

Dass Markus Orths für seine Geschichte ausgerechnet Laurence Sternes «Tristram Shandy» heranzieht und darüber hinaus noch vergleichbare Werke wie Miguel Cervantes’ «Don Quichote» oder Herman Melvilles «Moby-Dick» erwähnt, ist kein Zufall.

Geht es ihm in seinem fulminanten und vor Erzähllust schier platzenden Roman doch nicht nur um eine Stellungnahme gegen KI als Kunstersatz, sondern vor allem auch um ein Statement für eine lebendige, überbordende, fantastische und keinerlei Regeln unterworfene Erzähl-Literatur.

Legende: Der deutsche Schriftsteller Markus Orth. Vor «Die Enthusiasten» veröffentlichte er bereits zahlreiche Romane, Erzählungen und Kurzgeschichten sowie eine Reihe von Kinderbüchern. Harald Krichel/Wikimedia Commons

Natürlich steht diese Laurence-Sterne-getriebene KI-Geschichte nicht im luftleeren Raum. Es gibt eine rasante Geschichte mit Tempo und Sog, von der man das Gefühl hat, dass sie schneller erzählt wird, als die Handlung voranschreiten kann. Insofern ist der Roman auch alles andere als eine Laurence-Sterne-Imitation.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Markus Orth: «Die Enthusiasten». Galiani Berlin, 2026.

Und trotzdem bebt dieser Roman vor lauter Literatur. Vince Bär zum Beispiel wehrt sich seit Jahrzehnten gegen das tiefe innere Wissen, eigentlich ein Schriftsteller zu sein. Erst ganz zum Schluss gibt er sich geschlagen und setzt sich an den Schreibtisch. Und so ist dieser wunderbare Roman über die Freiheit des Erzählens am Ende auch einer über die Geburt eines Schriftstellers.