Der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an Laszlo Krasznahorkai.

Das verkündete die Schwedische Akademie in Stockholm.

Der ungarische Schriftsteller, dessen philosophischen, düster-komischen Romane sich oft in einzelnen Sätzen entfalten, wurde für sein «fesselndes und visionäres Werk» ausgezeichnet.

Mehrere Werke, darunter sein Debüt «Satanstango» und «Die Melancholie des Widerstands», wurden vom ungarischen Regisseur Béla Tarr verfilmt.

Legende: @nobelprize/Niklas Elmehed

Krasznahorkai zählt seit Jahren zum engeren Favoritenkreis für den Literaturnobelpreis. Der Ungar feierte Mitte der 1980er Jahre in seiner Heimat mit «Satanstango» sein literarisches Debüt, nachdem er zuvor Jura, die ungarische Sprache und Literatur studiert hatte. Seine Werke werden häufig als postmodern und apokalyptisch sowie als stark beeinflusst von Literaturgrössen wie Franz Kafka und Samuel Beckett beschrieben. In Deutschland erscheint Krasznahorkai im Verlag S. Fischer.

Der 71-jährige Krasznahorkai hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Man Booker International Prize 2015. Die Booker-Jury lobte seine «aussergewöhnlichen Sätze, Sätze von unglaublicher Länge, die unglaubliche Längen erreichen und deren Tonfall auf ihrem eigenwilligen Weg von feierlich über verrückt und fragend bis hin zu trostlos wechselt».

Mehr als 200 Nominierungen für dieses Jahr

Krasznahorkai tritt mit dem Gewinn dieser prestigeträchtigen Auszeichnung in die Fussstapfen literarischer Grössen wie Ernest Hemingway, Albert Camus und Toni Morrison.

Der Literaturpreis wurde vom Nobelkomitee der Schwedischen Akademie bereits 117 Mal an insgesamt 121 Preisträger verliehen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die südkoreanische Autorin Han Kang für ihr Gesamtwerk, das laut Komitee «sich mit historischen Traumata auseinandersetzt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt».

Der Literaturnobelpreis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung der Welt. Für ihn sind nach Auskunft der Akademie in diesem Jahr etwas mehr als 200 Nominierte im Rennen gewesen – wer darunter gewesen ist, wird von den Nobelinstitutionen traditionell 50 Jahre lang unter Verschluss gehalten.

Der Literaturpreis ist der vierte, der diese Woche bekannt gegeben wird, nach den Nobelpreisen 2025 für Medizin, Physik und Chemie. Der Gewinner des Friedensnobelpreises wird am Freitag bekannt gegeben. US-Präsident Donald Trump gilt als Aussenseiter, obwohl er kürzlich vor Vertretern der Vereinten Nationen sagte: «Alle sagen, ich sollte den Friedensnobelpreis bekommen.»