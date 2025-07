Die Israelin Ayelet Gundar-Goshen hat einen hochaktuellen Roman geschrieben und es damit auf Platz 1 der SRF-Bestenliste geschafft. Hier die von der Jury gekürten Lese-Highlights im Countdown.

5. Dmitrij Kapitelman: «Russische Spezialitäten» (19 Punkte)

Legende: Dmitrij Kapitelman: «Russische Spezialitäten». 192 Seiten. Hanser Berlin Verlag, 2025. Hanser/SRF

Eine Familie aus Kiew lebt in Leipzig und verkauft russische Delikatessen. Der Sohn, der seine Mutter über alles liebt, verzweifelt an ihrer Unterstützung für Putin und ihren Glauben an die russische Propaganda. Um sie von der Wahrheit zu überzeugen, kehrt er trotz des Krieges in die Ukraine zurück. Dmitrij Kapitelman erzählt aus dem Innersten einer Familie mit einer Mischung aus Tragik, Zärtlichkeit und Humor.

Dmitrij Kapitelman vollbringt das Wunder, gleichzeitig tieftraurig und schreiend komisch über den Krieg in der Ukraine zu schreiben. Putins Propaganda wurde noch nie so lustvoll ad absurdum geführt!

4. Sebastian Haffner: «Abschied» (20 Punkte)

Legende: Sebastian Haffner: «Abschied». 192 Seiten. Hanser Verlag, 2025. Hanser/SRF

Raimund reist in den 1930er-Jahren nach Paris, um seine Liebe Teddy zu besuchen. Doch die Stadt der Liebe ist auch ein Ort des Abschieds und der Ungewissheit. Die avantgardistische Atmosphäre, das Rauschen der Seine und die Melancholie der Trennung durchziehen Sebastian Haffners posthum veröffentlichten Roman. Eine zärtlich-bittersüsse Liebesgeschichte, die unser Herz berührt.

Ein beglückend-beklemmender Roman, der die Flüchtigkeit und Zerbrechlichkeit von Beziehungen und Gewissheiten kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs feinfühlig und leichtfüssig einfängt. Dass er heute, 90 Jahre nach seiner Entstehung, erscheint, ist Glück und Mahnung zugleich.

3. Kristine Bilkau: «Halbinsel» (27 Punkte)

Legende: Kristine Bilkau: «Halbinsel». 224 Seiten. Luchterhand Verlag, 2025. Luchterhand Verlag/SRF

Eine Tochter, die schlaflos in ihrem ehemaligen Kinderzimmer liegt. Eine Mutter, die gerade erst die Fühler nach möglichen Lebensveränderungen ausgestreckt hat und sich nun in ihrer alten Rolle wiederfindet. Ein Meer, das die Klimakrise spiegelt. Ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis 2025, handelt Kristine Bilkaus tiefschürfender Roman «Halbinsel» von Lebenskrisen und Bewältigungsversuchen und vom Umgang des Menschen mit der Natur.

Ein stiller Roman, der beharrlich und klug den grossen Fragen des Lebens nachgeht.

2. Fabio Andina: «Sechzehn Monate» (37 Punkte)

Legende: Fabio Andina: «Sechzehn Monate». Aus dem Italienischen von Karin Diemerling. 216 Seiten. Rotpunktverlag, 2025. Rotpunktverlag/SRF

März 1944: In Cremenaga, einem kleinen Dorf an der italienisch-schweizerischen Grenze, wird der Schreiner Giuseppe Vaglio von der deutschen SS verhaftet. Er hat Juden und verletzten Partisanen geholfen, in die Schweiz zu gelangen. Im Juli 1945, sechzehn Monate nach seiner Verhaftung, kehrt Giuseppe zurück: verwundet, abgemagert, auf einem Ohr taub. Bis an sein Lebensende wird Giuseppe über das, was er erlebt hat, schweigen. Das Schweigen bricht nun der Tessiner Autor Fabio Andina. In «Sechzehn Monate» arbeitet er die Geschichte seines Grossvaters literarisch auf.

Die Sprache: klar, schnörkellos, unpathetisch. Ein Buch, das lange nachhallt, nicht nur, weil es die grauenvolle Deportation von Fabio Andinas Grossvater ins Zentrum stellt.

1. Ayelet Gundar-Goshen: «Ungebetene Gäste» (51 Punkte)

Legende: Ayelet Gundar-Goshen: «Ungebetene Gäste». Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. 320 Seiten. Kein & Aber Verlag, 2025. Kein&Aber/SRF

Naomi, eine junge Mutter, lebt in Tel Aviv mit ihrem einjährigen Sohn. Ein Hammer fällt vom Balkon und tötet einen Jugendlichen. Naomi weiss, dass ihr Sohn den Hammer gestossen hat, doch der Verdacht fällt auf einen arabischen Handwerker, der zu diesem Zeitpunkt bei ihr zu Hause war. Ein packendes Psychodrama über Schuld, Rache und die Flucht vor Verantwortung, die dunklen Seiten des Menschseins beleuchtet.

Der neue Roman der israelischen Therapeutin Ayelet Gundar-Goshen liest sich wie ein Psychothriller. Es geht um tiefe Abgründe: zwischen Juden und Arabern, aber auch zwischen Eheleuten.

Zur aktuellen Auswahl Box aufklappen Box zuklappen An der Erstellung der Bestenliste für Juli und August 2025 waren 33 Jurymitglieder beteiligt, die insgesamt 504 Punkte vergeben haben.

So entsteht die SRF-Bestenliste Box aufklappen Box zuklappen Die SRF-Bestenliste wird jeden Monat von einer Fachjury bestimmt. Zur Jury gehören 50 Buchkritikerinnen, Bibliothekare, Buchhändlerinnen, Literaturwissenschaftler und Vertreterinnen von literarischen Institutionen. Jedes Jurymitglied darf jeweils bis zu vier Titel, deren Veröffentlichung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, für die SRF-Bestenliste nominieren. Die Punktewertung funktioniert wie folgt: 1. Platz: 7 Punkte

2. Platz: 5 Punkte

3. Platz: 3 Punkte

4. Platz: 1 Punkt Die vergebenen Punkte werden addiert und ergeben die jeweilige Reihung. Jedem Jurymitglied steht es frei, weniger (oder auch gar keinen) Titel zu nominieren. Sobald ein Titel drei Mal auf der SRF-Bestenliste vorgekommen ist, wird er gesperrt, um einen gewissen Titelumlauf zu gewährleisten. Im Sinne einer grösstmöglichen Transparenz, Objektivität und Unparteilichkeit im Abstimmungsverfahren dürfen keine Bücher nominiert werden, deren Autor:in Mitglied der Jury ist. Die Jurymitglieder von A bis Z