Hunter White geht auf Grosswildjagd nach einem der selten gewordenen Spitzmaulnashörner. Dafür hat er eine Lizenz zum Töten ersteigert. Was treibt ihn an? Die Suche nach dem Kick?

Die flämische Autorin Gaea Schoeters beschreibt Jagdszenen mit einer Sprachgewalt, die einem die Nackenhaare aufstellt und beleuchtet kritisch die Folgen des Kolonialismus.

Princeton, 2018: Professor Baumgartner, 70, sitzt in der Küche und erinnert sich. Sie waren 32 Jahre lang das glücklichste Paar auf der Welt, bis Anna vor zehn Jahren bei einem Badeunfall ums Leben gekommen ist. Seither trauert Baumgartner um sie.

Paul Auster erzählt mit grosser Eleganz von der Liebe und davon, was nach dem Tod von einem Menschen bleibt.

Alex Capus schildert, wie er in den 1990er-Jahren als junger Mann für wenig Geld ein altes Haus im Piemont kauft. Dort verbringt er viel Zeit und schreibt auf einer lindgrünen Hermes Baby seinen ersten Roman.

Ein Buch, das Einblick in Capus’ Schreibkosmos gibt. Liebevoll erzählt und mit klugen Beobachtungen über die Kunst des Erzählens.