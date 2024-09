Die «Wetterschlagzeilen» werden aktuell von Schneefallgrenze, tiefen Temperaturen und Regen dominiert. Doch eigentlich haben wir noch immer Badiwetter. Badiwetter? Ja, genau, BADIwetter!

Legende: Nein, nicht dieses Badiwetter. Urs Zauner

Die Lufttemperaturen klettern in den kommenden Tagen von jeweils rund 6 Grad am Morgen nur langsam und mühsam auf 12 bis 15 Grad am Nachmittag. Die Seen dagegen bleiben entspannt bei 19 bis 22 Grad.

Beim Ausdruck «Badiwetter» muss also «Badi» betont werden, «Wetter» kann man auch nur murmeln.

Legende: Dieses Badiwetter meinen wir: Schwimmen im Seerauch. Karin Jansen

Wenn Sie also in den kommenden Tagen auf ihrem alltäglichen Spaziergang oder ihrer Joggingrunde zu kühl haben, dann wärmen Sie sich doch einfach im Wasser auf. Wichtig dabei: im Wasser bleiben, denn draussen an der Luft ist es viel zu kalt.

Auch die Seen werden kühler

Natürlich bleiben die Seen nicht ewig so warm. Laut den Wasserspezialisten der EAWAG bleiben beispielsweise der Greifensee und der Baldeggersee bis zum Wochenende noch über 20 Grad warm, während der Bodensee und der Genfersee deutlich rascher auf rund 18 Grad abkühlen. Aber auch hier ist das Wasser noch wärmer als die Luft.

Legende: Die Fische haben es warm, der Fischer nicht. Annette Weber

Das Maximum kann man wohl am Freitagmorgen herausholen. Wir empfehlen Uster: Steigen Sie um 8 Uhr in der Früh bei 6 Grad Lufttemperatur in den immer noch rund 22 Grad warmen Greifensee – Wellness pur.