Von Gewittern gehen gleich mehrere Gefahren aus: Blitze, Starkregen, Sturmböen und Hagel. Wie kann ich mich schützen?

Gewitter gehören zum Sommerwetter und trotz gewisser Risiken herrscht nicht immer eine Unwettergefahr.

Legende: Diesen Sommer hat es vielerorts bereits heftig gewittert. Hier ein Blitz über dem Brienzersee. (29.6.2026) SRFMeteoBild/Sylvia Michel

Dennoch gehen von Gewittern gleich mehrere potenzielle Gefahren aus: Hagel, Starkregen, Sturmböen und Blitze. Schäden an Individuen oder an der Infrastruktur können die Folge sein.

Die wichtigsten Verhaltensregeln

Sofort Schutz suchen: Zieht ein Gewitter auf, nach drinnen gehen, in ein Auto oder in ein Gebäude. Absteigen: Wird man auf einer Bergtour von einem Gewitter überrascht, sofort vom Gipfel oder Berggrat etwas absteigen. Man darf auf keinen Fall der höchste Punkt sein. Hocke in einer Mulde: Bei einem Blitzschlag nimmt die Spannung um den Einschlagpunkt kreisförmig ab. Steht man breitbeinig, entsteht zwischen den beiden Füssen eine Schrittspannung; das ist schlecht, der Strom fliesst durch den Körper. Daher: In die Hocke, Füsse nah zusammen. So wird die Schrittspannung möglichst klein gehalten und das Risiko eines Stromflusses durch den Körper reduziert. Aus dem Wasser: Wasser leitet Strom sehr gut, daher raus aus dem Wasser.

SRF Meteo warnt in drei Stufen vor Gewittern. Die Stufe gelb ist eine Vorwarnung und bedeutet: Zur gewarnten Zeit besteht das Potenzial für unwetterartige Gewitter. Diese Warnung dient dazu, frühzeitig Massnahmen zu ergreifen, um allfällige Schäden zu minimieren oder zu vermeiden.

Warnungen der Stufe orange oder rot erfolgen kurzfristig, wenn sich ein gefährliches Gewitter der Region nähert. Hagel, Starkregen oder starke Windböen können zu Schäden führen.

Bei der Stufe rot besteht Gefahr für Leib und Leben.

Homepage SRF Meteo

Wo ziehen die Gewitter durch?

Die Vorhersage von Gewittern ist nach wie vor mit Unsicherheit behaftet. Meteorologinnen und Meteorologen können zwar das Potenzial für Gewitter abschätzen und ungefähre Regionen abgrenzen, aber keine exakte Gewitterzugbahn angeben.

Übrigens kann dies auch Ihre Wetter-App nicht. Sie zeigt lediglich ein mögliches Szenario an. Im Sommer empfiehlt es sich, den Radar im Blick zu behalten und kurzfristig jeweils einen Plan B bereitzuhalten.