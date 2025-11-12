Wunderschöne rote Polarlichter waren in der Nacht auf den Mittwoch fast schweizweit zu beobachten. Die Polarlichter wurden erwartet, da am Sonntag und am Montag auf der Sonne starke Eruptionen gab – sogenannte «coronale Massenauswürfe».

Polarlichter am Nachthimmel

Die Teilchen dieser Sonneneruptionen sind auf dem Weg zur Erde. Eine erste «Ladung» erreichte uns in der zweiten Nachthälfte zum Mittwoch. Am Mittwochabend wird eine weitere, grössere «Ladung» erwartet. Es lohnt sich also, am Mittwochabend an einem möglichst dunklen Ort mit freiem Blick nach Norden auf die Lauer zu legen. Ein Indiz für die Chancen auf Polarlichter bietet der KP-Index. Er gibt die erwartete geomagnetischen Bedingungen wieder. Der KP-Index ist für den Mittwochabend sehr hoch.