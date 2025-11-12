 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Roter Nachthimmel Polarlichter über der Schweiz

Wunderschöne rote Polarlichter waren in der Nacht auf den Mittwoch fast schweizweit zu beobachten. Die Polarlichter wurden erwartet, da am Sonntag und am Montag auf der Sonne starke Eruptionen gab – sogenannte «coronale Massenauswürfe».

Autor: 

12.11.2025, 05:38

Teilen

Polarlichter am Nachthimmel

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 12. Polarlichter in der Nacht auf Mittwoch. Schöne Polarlichter hier über Affoltern im Emmental/BE. Bildquelle: Pascal Hayoz.
    Roter Polarlichthimmel über Waldlandschaft.
  • Bild 2 von 12. Fraubrunnen/BE. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Roter Himmel mit Nordlichtern über Landschaft bei Nacht.
  • Bild 3 von 12. Zweisimmen /BE. Bildquelle: Dario Rösti.
    Roter Polarlichthimmel über Berglandschaft bei Nacht.
  • Bild 4 von 12. Luthern/LU. Bildquelle: Matthias Schüpbach .
    Roter Himmel mit Nordlichtern über Landschaft bei Nacht.
  • Bild 5 von 12. Goldach/SG. Bildquelle: Judith Martina Pham.
    Goldach, Nordlichter über dem Bodensee
  • Bild 6 von 12. Bazenheid/SG. Bildquelle: Senka Stojcic.
    Nachthimmel mit rötlichem Polarlicht über Landschaft.
  • Bild 7 von 12. Affoltern im Emmental/BE. Bildquelle: Pascal Hayoz.
    Nachthimmel mit rotem Polarlicht über dunkler Landschaft.
  • Bild 8 von 12. Rothenturm/SZ. Bildquelle: Petra Bellmont-Hutab.
    Dorf bei Nacht mit klarer Himmel und Sternen.
  • Bild 9 von 12. Rothenthurm/SZ. Polarlichter . Bildquelle: Petra Bellmont.
    Roter Nachthimmel über Stadt mit Sternen.
  • Bild 10 von 12. Küsnacht/ZH. Bildquelle: Monika Baumüller.
    Nachthimmel mit Polarlichtern über Stadt und Bäumen.
  • Bild 11 von 12. Bümpliz/BE. Bildquelle: Susanne Wittwer.
    Polarlicht über Hausdach
  • Bild 12 von 12. Ecublens/VD . Bildquelle: Hon-Wing Liu.
    Gebäude unter sternenklarem Nachthimmel mit farbigem Licht.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Teilchen dieser Sonneneruptionen sind auf dem Weg zur Erde. Eine erste «Ladung» erreichte uns in der zweiten Nachthälfte zum Mittwoch. Am Mittwochabend wird eine weitere, grössere «Ladung» erwartet. Es lohnt sich also, am Mittwochabend an einem möglichst dunklen Ort mit freiem Blick nach Norden auf die Lauer zu legen. Ein Indiz für die Chancen auf Polarlichter bietet der KP-Index. Er gibt die erwartete geomagnetischen Bedingungen wieder. Der KP-Index ist für den Mittwochabend sehr hoch.

Radio SRF3, Meteostory, 11. November, 9:40 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)