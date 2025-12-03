Die zweite Adventswoche startet frühlingshaft mild statt winterlich kalt: Im Flachland werden Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad erwartet. Zur Jahreszeit üblich wären rund 4 Grad.

Am Sonntag erreicht uns eine Warmfront. Mit dieser regnet es gebietsweise bis auf rund 2000 m. In der Folge lenken Tiefdruckgebiete über dem Atlantik aus Südwesten sehr milde Luft zur Schweiz.

Zeitreise in den Frühling

Am Montag wird es in Bern voraussichtlich 12, in Basel rund 14 Grad warm. Solche Werte treten im langjährigen Schnitt Ende März auf. Noch weiter geht die Zeitreise in der Höhe: Auf dem Säntis werden am Dienstag mit fast 4 Grad typische Mai-Werte erwartet.

Legende: Unterhalb von 2000 m dürften sich mancherorts solche Schmelzwasserrinnen bilden. Priska von Arx

Die hohen Temperaturen bleiben bis und mit Mittwoch, womöglich aber noch länger.

Trotz allem sind die Temperaturen nicht im Rekordbereich - dafür fehlen doch einige Grad: In Basel liegt der Dezemberrekord bei 20.4, auf dem Säntis bei 8.0 Grad.

Ganz Europa betroffen

Am Montag und Dienstag ist es beinahe in ganz Europa wärmer als üblich. Die Region mit der grössten Abweichung von 5 bis 10 Grad erstreckt sich von Nordspanien über den Alpenraum bis Polen.

Legende: Die Abweichung der Temperatur auf rund 1500 m Höhe (850 hPa) von der Norm am Dienstagmorgen. MetMaps

Das sind also keine guten Vorbereitungen für weisse Weihnachten. Aber das Wetter lässt sich über mehr als zwei Wochen nicht wirklich in die Karten blicken. In den letzten Tagen vor Weihnachten bleibt also noch vieles offen. Erste Anhaltspunkte gibt es im diesjährigen Orakel.