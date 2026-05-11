Die Eisheiligen stehen vor der Tür. «Pankratius», «Servatius», «Bonifatius» und die «Kalte Sophie» werden von vielen Bäuerinnen und Gärtnern sehnlichst erwartet, denn die Bauernregel besagt: «Pflanze nie vor der Kalten Sophie». Dieses Mal könnte «Servatius» Bodenfrost bringen.

Erst wenn die Eisheiligen - «Pankratius», «Servatius», «Bonifatius» und die «Kalte Sophie» - zwischen dem 12. und 15. Mai vorbei sind, soll die Gefahr von Frostschäden an landwirtschaftlichen Kulturen gebannt sein.

Vor Nachtfrost bist du sicher nicht, bevor Sophie vorüber ist.

Legende: Bodenfrost gefährdet zarte Pflänzchen Bodenfrost kann bei zarten Pflanzen zu Zellschäden durch Eiskristalle führen. Luciano Moraschinelli

Der Bodenfrost lässt sich allerdings nicht an das Datum der Eisheiligen binden. Kaltlufteinbrüche, welche die Grundvoraussetzung für Frost sind, hängen von der zufälligen Grosswetterlage ab und nicht von Kalendertagen. Zudem müsste das korrekte Datum nach der gregorianischen Kalenderreform (1582) 20. bis 23. Mai lauten.

Untersuchungen des Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie der letzten rund 60 Jahre haben ergeben, dass es während der Eisheiligen nicht häufiger Bodenfrost gibt als vorher oder nachher im Monat Mai.

Trotzdem, dieses Jahr passt es ganz gut...

Voraussetzung für Bodenfrost ist eine Tiefsttemperatur (2 Meter über Boden) von 5 Grad oder weniger. Zudem muss die Nacht klar und windstill sein. All diese Voraussetzungen sind für die Nacht auf Mittwoch (Servatius) erfüllt. Somit muss in der Nacht und am Mittwochmorgen verbreitet mit Bodenfrost gerechnet werden.

Legende: Muss an den Eisheiligen mit Bodenfrost gerechnet werden? Die Lufttemperatur sinkt während der diesjährigen Eisheiligen vor allem an Servatius (Mittwoch) unter 5 Grad. Somit ist die Gefahr vor Bodenfrost am Mittwochmorgen am grössten. SRF Meteo

Mit etwas Glück bleibt es in der Romandie und im Rhonetal frostfrei, da in der Nacht einige Wolken vorüberziehen. In der Nacht auf Bonifatius hat es allgemein zu viel Wind und Wolken - es bleibt verbreitet frostfrei. Die Kalte Sophie bringt zwar Tiefstwerte von rund 5 Grad, aber auf Grund des bewölkten Himmels bleiben die Temperaturen direkt am Boden über 0 Grad. Und auch kurz nach den Eisheiligen ist Bodenfrost eher unwahrscheinlich, weil Tiefdruckwetter vorerst für viele Wolken sorgt.

Legende: Im Mai ist Bodenfrost keine Seltenheit, nimmt aber statistisch bis Ende Mai deutlich ab. Luciano Moraschinelli

Danach wird es wieder milder und bis Ende Mai nimmt die Wahrscheinlichkeit für Bodenfrost kontinuierlich ab.