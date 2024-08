So viele Flecken wie seit über 20 Jahren nicht

Im Juli hatte die Sonne so viele Sonnenflecken wie seit 2001 nicht mehr. In diesen Monaten ist die Sonne sehr aktiv, denn wir befinden uns vermutlich im Maximum der Sonnenfleckenzahl. Die Sonnenfleckenzahl hat einen Zyklus von etwa 11 Jahren. Die Prognose ist, dass die Sonnenfleckenzahl in diesem Jahr das Maximum erreicht.

Legende: Sonnefleckenzahl Monatliches Mittel Daten: WDC-SILSO, königl. Observatorium Belgien, Brüssel

Sonnenflecken sind Regionen auf der Sonne mit starken Magnetfeldern, die als dunkle Flecken sichtbar sind. Aus diesen Regionen kann Materie aus der Sonne ins All geschleudert werden. Wenn ein solcher Auswurf als Sonnensturm in Richtung Erde losgeht und auf das Erdmagnetfeld trifft, kann es zu einem geomagnetischen Sturm kommen. Wir sehen dann Polarlichter.

Legende: NASA/SDO und AIA, EVE, und HMI

Normalerweise sind solche Polarlichter nur in höheren geografischen Breiten zu sehen, bei starken geomagnetischen Stürmen sind sie aber auch in unseren Breiten zu sehen, wie letztmals im Mai 2024.

Legende: Nordlichter auf dem Flugzeug Etwa auf der Höhe der Hudson Bay, am 2. August 2024 Janis Etlin

Die Sonne bleibt nun etwa zwei Jahre recht aktiv und produziert Sonnenflecken. Polarlichter sind weiterhin auch in unseren Breiten möglich, wenn ein starker Sonnensturm auf die Erde trifft. Danach nimmt die Aktivität ab, bevor in den 2030er Jahren der nächste Sonnenfleckenzyklus sein Maximum erreicht.